La participation de l'équipe nationale du Portugal à la Coupe du Monde 2026 a débuté par un échec inattendu. Considérés comme l'un des grands favoris de la compétition, les Portugais ont fait match nul 1-1 lors de leur premier match contre la RD Congo. Cependant, plus que le résultat, ce sont les décisions du sélectionneur Roberto Martinez et la situation entourant Cristiano Ronaldo qui suscitent des débats passionnés. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Tout au long de la rencontre, l'attaquant de 41 ans, Cristiano Ronaldo, a montré qu'il était loin de sa meilleure forme physique. Malgré cela, Roberto Martinez n'a pas osé sortir son capitaine jusqu'à la fin du match. Selon Goal.com, des experts du football et d'anciens joueurs accusent l'entraîneur de sacrifier les intérêts de l'équipe pour ne pas gâcher sa relation avec la star.

L'avis des experts : l'entraîneur ne fait-il pas son travail ?

L'ancien international irlandais Tony Cascarino a vivement critiqué les actions de Martinez sur talkSPORT. Selon lui, Ronaldo ne peut plus apporter d'aide à l'équipe dans son état actuel. « J'essaie d'être aussi poli que possible, mais Cristiano n'a rien pu faire sur le terrain aujourd'hui. Il n'a plus ni la vitesse, ni l'énergie pour lutter pour le ballon. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Martinez ne l'a pas remplacé. Le rôle d'un entraîneur est de prendre des décisions qui mènent l'équipe à la victoire, pas de rester ami avec Ronaldo », a souligné Cascarino.

De plus, la légende du football français Thierry Henry a attiré l'attention sur la discipline tactique de Ronaldo. Selon Henry, la quête de records personnels de l'attaquant nuit au jeu collectif. En particulier, lors d'une occasion en seconde période, le mouvement inapproprié de Cristiano Ronaldo qui a gêné Bruno Fernandes dans sa tentative de but a été relevé par les spécialistes. « Les gens doivent comprendre : c'est l'équipe qui doit marquer, pas vous », a ajouté l'ancienne star d'Arsenal.

Les statistiques confirment également que la performance de Ronaldo a été décevante. Lors du match à Houston, il n'a réussi aucun tir cadré. Ainsi, sa série sans but lors des grands tournois s'étend désormais sur 10 matchs. Bien qu'il soit entré dans l'histoire comme le premier joueur à avoir participé à six Coupes du Monde, à l'instar de Lionel Messi, ce résultat est éclipsé par l'incapacité du Portugal à battre un adversaire bien moins bien classé au classement FIFA.

L'avenir de Ronaldo et de l'équipe

Après le match, Cristiano Ronaldo a répondu de manière singulière aux journalistes. Il a affirmé qu'il n'y avait aucune faille dans le jeu de l'équipe nationale du Portugal et que cela faisait partie du football. « Qu'est-ce qui a manqué ? Rien. C'est le football — nous pouvions gagner ou perdre », a déclaré le capitaine. Cependant, ses propos n'ont pas convaincu les supporters et les analystes.

Les prochains matchs sont cruciaux pour le Portugal. Roberto Martinez fait désormais face à un choix difficile : rester ferme sur ses convictions tactiques et renouveler l'effectif, ou continuer à prendre des risques en s'appuyant sur le prestige de Ronaldo. Cette situation intéresse également les passionnés de football ouzbeks, car chaque pas de Ronaldo est suivi avec un grand intérêt dans notre pays.