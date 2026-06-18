Dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a disputé son premier match de l'histoire. Lors de cette rencontre historique contre la puissante équipe colombienne, les « Loups Blancs » se sont inclinés 1-3. Après le match, les portails statistiques prestigieux ont analysé les performances de tous les joueurs sur le terrain et ont attribué des notes officielles.

Selon les données, la note moyenne globale de l'équipe d'Ouzbékistan était de 6,41 points, tandis que celle de la Colombie était de 6,81 points.

Abbosbek Fayzullayev — le meilleur joueur de notre équipe !

Malgré la défaite, notre jeune étoile Abbosbek Fayzullayev, qui s'est distingué par son jeu éclatant et son enthousiasme, a reçu la note la plus élevée de l'équipe : 7,1 points. Plus encourageant encore, c'est Fayzullayev qui a marqué le premier but de l'Ouzbékistan dans l'histoire des Coupes du Monde lors de la seconde période, inscrivant ainsi son nom dans l'histoire.

Malheureusement, la note la plus basse revient au gardien Otkir Yusupov. Avec un seul arrêt effectué durant la rencontre, ses performances ont été évaluées par les portails statistiques à 5,4 points .

Voici le tableau complet des notes attribuées aux joueurs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan :

Joueurs (Composition de départ) Note obtenue Bref commentaire tactique • Abbosbek Fayzullayev 🟢 7,1 points • Meilleur joueur de l'équipe et auteur du but historique. • Otabek Shukurov 🟡 6,9 points • Le joueur le plus travailleur et actif au milieu de terrain. • Abdulla Abdullayev 🟡 6,8 points • A montré un jeu relativement stable en ligne défensive. • Rustam Ashurmatov 🟡 6,5 points • A œuvré en défense, a subi la pression adverse dans certains épisodes. • Oston O'runov 🟡 6,5 points • A tenté de lancer des raids rapides sur l'aile. • Akmal Mozgovoy 🟡 6,5 points • A participé à la récupération du ballon et au contrôle du milieu. • Behruz Karimov 🟡 6,4 points • A servi de relais entre la défense et le milieu de terrain. • Sherzod Nasrullayev 🟡 6,3 points • A lutté contre les ailiers rapides adverses en défense latérale. • Abduqodir Husanov 🟡 6,2 points • A reçu un carton jaune pour rudesse en défense. • Eldor Shomurodov (C) 🟡 6,1 points • En tant que capitaine, a tenté de mettre la défense adverse en difficulté. • Otkir Yusupov (GB) 🔴 5,4 points • Impuissant face aux tirs adverses, 1 arrêt.

Qui s'est illustré chez l'adversaire ?

Dans l'équipe de Colombie évoluant en 4-3-3, Luis Diaz a été le héros absolu du match. Pour ses performances de niveau cosmique, il a été noté 8,5 points et élu homme du match. De même, Daniel Muñoz, auteur de l'ouverture du score en première période, a reçu une note élevée de 7,3 points.

Conclusion finale des analystes sportifs de Zamin : Les chiffres et les notes statistiques montrent clairement le niveau d'exigence de la Coupe du Monde pour nos représentants. Cependant, la performance de 7,1 points d'Abbosbek Fayzullayev et son but historique nous donnent espoir. Nous sommes convaincus que notre équipe nationale, en tirant les leçons des erreurs commises, obtiendra de meilleures statistiques et un meilleur résultat lors du prochain match contre le Portugal. Allez les « Loups Blancs » !

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