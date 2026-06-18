Liverpool devance Newcastle sur le marché : Viktor Munoz en route pour Anfield

Le club anglais de Liverpool est sur le point de réaliser son premier achat majeur du mercato estival. Les Merseysiders ont décidé de payer la clause libératoire de 40 millions d'euros (34,6 millions de livres) inscrite au contrat de l'ailier d'Osasuna, Viktor Munoz. C'est ce qu'indique la BBC. À ce sujet, Goal.com rapporte également.

Ce transfert est crucial pour Liverpool, non seulement pour renforcer l'effectif, mais aussi pour l'emporter dans la concurrence. En effet, Newcastle United se battait également sérieusement pour le talent espagnol de 22 ans. Cependant, les Reds ont agi rapidement et ont réussi à distancer les « Magpies » dans la course au transfert.

La première recrue de l'ère Iraola

Viktor Munoz devrait être le premier transfert sous la direction du nouvel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola. Le technicien espagnol, qui a pris les rênes de l'équipe au début du mois, a hautement apprécié les capacités de son compatriote. La vitesse de Munoz, ses capacités de dribble et sa polyvalence offensive s'intègrent parfaitement dans les schémas tactiques d'Iraola.

Actuellement, le joueur se trouve aux États-Unis avec l'équipe nationale d'Espagne pour participer à la Coupe du Monde. La direction de Liverpool a envoyé le personnel médical outre-Atlantique afin de conclure le transfert plus rapidement. Cette étape vise à accélérer le processus et à éviter tout obstacle imprévu.

C'est un coup dur pour Newcastle. Après avoir vendu Anthony Gordon au FC Barcelone, le club voyait en Munoz le candidat idéal pour le remplacer. Selon les informations, les représentants de Newcastle étaient arrivés au stade final des négociations avec le joueur, mais l'offre de Liverpool de payer l'intégralité de la clause a radicalement changé la situation.

Selon Goal.com, la direction d'Osasuna ne s'oppose pas à l'accord avec Liverpool, car le club anglais a contourné les négociations en utilisant la clause contractuelle. Désormais, Newcastle est contraint d'envisager d'autres options pour renforcer sa ligne d'attaque.

La saison dernière en La Liga, Viktor Munoz a attiré l'attention de nombreux grands clubs grâce à ses performances éclatantes. Son passage en Premier League ouvrira sans aucun doute un nouveau chapitre de sa carrière. Les supporters de Liverpool espèrent, avec un nouvel entraîneur et un nouvel attaquant, revenir à la course au titre la saison prochaine.