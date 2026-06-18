Débuts de Thomas Tuchel : l'Angleterre bat la Croatie pour l'ouverture de la Coupe du Monde 2026

L'équipe nationale d'Angleterre a débuté son premier match officiel sous la direction du nouvel entraîneur Thomas Tuchel par une victoire. Lors du match d'ouverture de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 contre la Croatie, les « Three Lions » se sont imposés 4-2, prouvant qu'ils sont l'un des grands favoris du tournoi. Cependant, cette victoire n'a pas été facile pour les Anglais, et les problèmes de la ligne défensive n'ont pas échappé aux experts. C'est ce que rapporte Goal.com.

La première période a été riche en rebondissements. Bien que Harry Kane ait ouvert le score sur penalty, la Croatie a rapidement réagi. Selon Goal.com, la décision de Thomas Tuchel d'aligner John Stones et Ezri Konsa au lieu de Marc Guehi ne s'est pas avérée judicieuse. C'est précisément suite à une erreur de Stones que Martin Baturina a réussi à égaliser. Bien que Harry Kane ait inscrit un doublé après un corner, Petar Musa a rétabli l'équilibre avant la pause.

La « magie » de Tuchel à la pause et la seconde période

Ce que Thomas Tuchel a dit aux joueurs dans le vestiaire à la mi-temps reste pour l'instant un secret. Bien que l'entraîneur ait simplement déclaré avoir demandé de « jouer avec courage », les changements sur le terrain suggèrent une discussion plus sérieuse. En seconde période, l'Angleterre a commencé à agir avec une énergie totalement différente et a pris le contrôle du jeu.

Jude Bellingham a fait preuve de son talent dès le début de la seconde période, propulsant à nouveau son équipe vers l'avant. Malgré l'opposition du défenseur adverse, la star du Real Madrid a placé le ballon avec précision dans le coin du but. Ensuite, le gardien croate Dominik Livakovic a sauvé son équipe de buts certains avec une série d'arrêts difficiles, mais il n'a pas pu repousser la dernière offensive anglaise en fin de match.

Le duo Bukayo Saka et Marcus Rashford, entrés en jeu, a mis le point final à la rencontre. Suite à une passe de Saka, Rashford a marqué le quatrième but à la 85e minute, couronnant ainsi les débuts de Tuchel par une victoire. Néanmoins, les experts critiquent le désordre dans la défense anglaise et les difficultés à contrôler le jeu lors de la blessure de Declan Rice.

Cette victoire est d'une importance stratégique pour l'Angleterre, mais il est clair que Tuchel a encore beaucoup de travail sur le chemin du titre. Bien que le potentiel offensif de l'équipe soit élevé, les lacunes défensives pourraient coûter cher face à des adversaires plus forts. Les Anglais tenteront de résoudre ces problèmes au cours des cinq prochaines semaines.