L'équipe nationale d'Ouzbékistan a fait ses débuts pour la première fois de son histoire en phase finale de la Coupe du Monde. Lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, disputée au stade légendaire Azteca au Mexique, nos représentants ont affronté l'équipe de Colombie et se sont inclinés 1-3. Ce match est remarquable non seulement pour son résultat, mais aussi pour son importance historique pour le football ouzbek. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Dès les premières minutes de la rencontre, la star du Bayern, Luis Diaz, s'est imposé comme le leader évident sur le terrain. Le jeu offensif des Colombiens a porté ses fruits à la 40e minute. Suite à une passe précise de Luis Diaz, Daniel Munoz, défenseur de Crystal Palace, a marqué d'un geste acrobatique dans le but d'Otkir Yusupov. La première période s'est achevée avec un léger avantage pour les Sud-Américains.

But historique d'Abbosbek Fayzullaev

En seconde période, les protégés de Fabio Cannavaro ont réussi à reprendre le contrôle du rythme. Les « Loups Blancs », affichant un jeu organisé et compact, ont rétabli l'équilibre à la 60e minute. Après un centre venant de l'aile, Abbosbek Fayzullaev a marqué de la tête, inscrivant le premier but de l'Ouzbékistan dans l'histoire des Coupes du Monde. Ce but a provoqué une immense joie parmi les supporters ouzbeks présents au stade.

Cependant, la joie fut de courte durée. Cinq minutes plus tard, Luis Diaz est revenu sur le devant de la scène. Suite à une erreur au milieu de terrain, Gustavo Puerta a servi Diaz, dont la frappe puissante n'a pas pu être arrêtée par Otkir Yusupov. Juste avant la fin du match, les Colombiens ont encore frappé, portant le score final à 3-1. Luis Diaz a été élu homme du match.

Après le match, Luis Diaz n'a pas caché son émotion : « Je réalise mon rêve d'enfant : jouer la Coupe du Monde avec mon équipe nationale. Il n'y a rien de plus beau que de marquer et de délivrer une passe décisive ». L'attaquant du Bayern a été la figure centrale de la victoire de son équipe.

L'entraîneur de l'équipe de Colombie, Nestor Lorenzo, a quant à lui fait l'éloge du jeu de l'Ouzbékistan. Selon le média ixbt.com, l'entraîneur a souligné que l'adversaire était très bien organisé défensivement et qu'il était difficile de percer leur défense. Lorenzo a insisté sur le fait que ses joueurs doivent encore beaucoup travailler sur la finition.

Malgré la défaite, les débuts de l'équipe d'Ouzbékistan sont positivement évalués par les experts. Le fait d'avoir opposé une résistance honorable à une Colombie dotée de stars de niveau mondial peut servir de base solide pour gagner des points lors des prochains matchs.