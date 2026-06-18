Fabio Cannavaro établit un record unique dans l'histoire de la Coupe du Monde

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Fabio Cannavaro établit un record unique dans l'histoire de la Coupe du Monde

Alors que les matchs de phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 atteignent leur point culminant, un événement historique et mondial impliquant l'entraîneur de notre équipe nationale s'est produit. Bien que le match de début contre la Colombie (1:3) lors de la 1ère journée du groupe K se soit soldé par un échec pour nos représentants, cette rencontre a ouvert une page entièrement nouvelle dans la carrière de Fabio Cannavaro, sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Ce match est entré dans l'histoire comme le premier match de Coupe du Monde pour le célèbre spécialiste italien en tant qu'entraîneur principal.

Ainsi, Fabio Cannavaro, aujourd'hui âgé de 52 ans, a réussi à officialiser un résultat unique et irrépétible, non seulement pour le football de notre pays, mais aussi dans l'histoire du sport mondial. Il a rejoint le cercle très restreint des détenteurs du Ballon d'Or ayant participé aux Coupes du Monde à la fois comme joueur légendaire et comme entraîneur expérimenté.

Via le tableau sportif historique ci-dessous, vous pouvez découvrir la liste succincte des détenteurs du Ballon d'Or qui ont brillé sur le terrain et atteint les étapes de la Mundial en tant qu'entraîneurs :

Joueur et entraîneur légendaire

Équipes nationales représentées et dirigées

Statut en tant que détenteur du Ballon d'Or

Franz Beckenbauer

• Équipe nationale d'Allemagne

• A participé en tant que joueur et entraîneur.

Marco van Basten

• Équipe nationale des Pays-Bas

• Ancien attaquant légendaire et entraîneur principal.

Oleg Blohin

• URSS (joueur) et Ukraine (entraîneur)

• A joué pour l'Union soviétique et a dirigé l'Ukraine.

Fabio Cannavaro

• Italie (joueur) et Ouzbékistan (entraîneur)

• Champion du Monde 2006, capitaine et détenteur du Ballon d'Or.

La quatrième légende : le parcours historique de Cannavaro

Il convient de noter que le spécialiste italien est devenu le quatrième représentantde notre planète à atteindre un résultat aussi élevé et unique dans le monde du football. Auparavant, seules trois légendes du football mondial figuraient sur cette liste dorée : Franz Beckenbauer, qui a triomphé lors de la Coupe du Monde avec l'Allemagne en tant que joueur et entraîneur ; Marco van Basten, ancien attaquant magicien et plus tard entraîneur des Pays-Bas ; et Oleg Blohin, qui a brillé sous le maillot de l'URSS avant de mener l'équipe nationale d'Ukraine jusqu'en quarts de finale de la Coupe du Monde.

Pour rappel, Fabio Cannavaro a soulevé le trophée suprême en tant que capitaine de l'Italie lors de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, et a été récompensé par le Ballon d'Or pour ses performances inégalées cette année-là.

Conclusion finale des commentateurs sportifs de Zamin :

La présence d'une telle figure mondiale, ayant atteint tous les sommets durant sa carrière de joueur, à la tête de notre équipe nationale ne peut qu'apporter une force supplémentaire à nos joueurs. La défaite contre la Colombie ne peut en aucun cas ternir le talent de Fabio Cannavaro. Nous croyons que l'expérience riche de notre entraîneur, ayant établi un tel record historique, nous sera précieuse lors du match décisif contre le Portugal le 23 juin. Nous croyons en toi, Cannavaro, allez l'Ouzbékistan !

Suivez toujours sur les pages de Zamin les reportages les plus brûlants de la Coupe du Monde, des faits intéressants sur le staff technique de notre équipe nationale et le journal de la Mundial !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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