Les premiers pas de l'équipe nationale du Portugal lors de la Coupe du Monde 2026 ont suscité une vague de critiques inattendues. Le match nul sans saveur (1-1) contre la RD Congo a poussé non seulement les supporters, mais aussi des experts renommés, à s'interroger sur les problèmes entourant Cristiano Ronaldo. De nombreux spécialistes soulignent que les mouvements de l'attaquant de 41 ans impactent négativement le rythme global de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

L'ancien attaquant de Manchester United, Louis Sá, a déclaré dans une interview accordée à la publication Casinolyze que l'obsession de Ronaldo pour les records entrave la flexibilité tactique de l'équipe. Selon Sá, il faut « sauver » Cristiano de lui-même, car il tente toujours de rivaliser avec des stars comme Lionel Messi et Erling Haaland. Cela réduit la capacité de l'équipe à exercer un pressing intense.

Problèmes tactiques et choix de l'entraîneur

Le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, fait face à un choix difficile. Le fait qu'il ait laissé son capitaine sur le terrain jusqu'à la fin du match à Houston a soulevé de nombreuses questions. Les critiques accusent l'entraîneur de privilégier sa relation personnelle avec la star d'Al-Nassr plutôt que les intérêts de l'équipe. Louis Sá a souligné que laisser Ronaldo sur le banc pour le ramener frais pour les phases finales serait la meilleure approche.

Thierry Henry, légende d'Arsenal et de l'équipe de France, a également exprimé son avis tranché sur le sujet. En analysant les erreurs tactiques du match, il a montré comment le positionnement de Ronaldo gênait ses coéquipiers. Plus précisément, lors d'une action en seconde période, l'instinct buteur de Cristiano a bloqué la trajectoire de Bruno Fernandes, annihilant une occasion de but nette.

« Ceux qui regardent depuis chez eux doivent comprendre une chose : c'est l'équipe qui doit marquer, pas vous », a affirmé Henry dans son analyse. Selon lui, les records individuels ne doivent pas primer sur le succès collectif. Cet avertissement souligne que cette situation pourrait rompre l'équilibre interne de la Seleção.

Néanmoins, on ne peut nier que la condition physique de Ronaldo reste à un niveau élevé. Il continue de travailler sans relâche, mais l'énergie et le mouvement constant exigés par le football moderne sont naturellement difficiles pour un joueur de 41 ans. Désormais, la manière dont Roberto Martinez modifiera la composition et définira le rôle de Ronaldo lors des prochains matchs pourrait décider du sort du tournoi.