Liverpool recrute un nouvel attaquant espagnol pour remplacer Mohamed Salah

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Liverpool recrute un nouvel attaquant espagnol pour remplacer Mohamed Salah

Le club anglais de Liverpool est sur le point de réaliser son premier achat majeur du mercato estival. Les Reds sont parvenus à un accord pour signer Victor Munoz, l'ailier talentueux de 22 ans d'Osasuna. Ce transfert, estimé à 40 millions d'euros, vise à renforcer la ligne d'attaque et à remplacer dignement Mohamed Salah, dont le départ est attendu. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

Liverpool a remporté la course pour ce transfert face à une concurrence sérieuse. Newcastle United avait notamment mené des négociations prolongées avec le joueur espagnol. Cependant, Liverpool est intervenu au dernier moment pour conclure l'opération en sa faveur. Une situation similaire s'était produite l'année dernière, lorsque les Merseysiders avaient chipé Hugo Ekitike, qui était alors la cible de Newcastle United.

Victor Munoz devrait être la première recrue sous l'ère du nouvel entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola. Avec le départ probable de Mohamed Salah, la blessure de Hugo Ekitike et la forte probabilité de voir Federico Chiesa partir, Munoz devra assumer la charge offensive principale. Son style de jeu polyvalent et sa rapidité devraient s'adapter parfaitement au football anglais.

Formé aux écoles du Real Madrid et du FC Barcelone

Le parcours de footballeur de Munoz est fascinant. Il a été formé dans les académies des deux géants espagnols : le FC Barcelone et le Real Madrid. Né en Catalogne, le joueur a d'abord perfectionné sa technique pendant trois ans au sein de la Masia. Cependant, pour obtenir plus de temps de jeu, il a rejoint l'équipe de Damm à 14 ans, où ses performances ont attiré l'attention des recruteurs du Real Madrid.

À Madrid, il s'est rapidement rapproché de l'équipe première et a fait ses débuts lors de la saison 2024-25, précisément lors d'un match contre Barcelone. Selon le journal Relevo, une fois que le Real Madrid a manifesté son intérêt, aucune autre équipe n'avait plus la possibilité de recruter le joueur. Malgré cela, le jeune talent a rejoint Osasuna pour obtenir un temps de jeu régulier, et ses performances éclatantes là-bas lui ont valu une convocation en équipe nationale d'Espagne.

Actuellement, Victor Munoz est considéré comme l'un des principaux candidats pour figurer sur la liste de l'équipe nationale d'Espagne pour la Coupe du Monde 2026. Son transfert est pour Liverpool non seulement un atout immédiat, mais aussi un investissement stratégique pour l'avenir. On attend de Munoz qu'il démontre sa technique et son instinct buteur dans l'intensité de la Premier League anglaise.

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Nodirbek Razzokov
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