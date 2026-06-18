Ditmar Hamann sur Harry Kane : l'expert allemand critique sévèrement l'attaquant

Malgré le doublé du capitaine de l'Angleterre Harry Kane contre la Croatie au début de la Coupe du Monde, l'expert renommé Ditmar Hamann a exprimé des doutes sur sa capacité à jouer un rôle décisif dans les grands matchs. L'ancien milieu de terrain de l'équipe d'Allemagne et de Liverpool souligne que Kane doit encore faire ses preuves face à des adversaires d'élite. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Après la victoire 4-2 lors de la phase de groupes du mondial en Amérique du Nord, Hamann a minimisé les capacités de l'attaquant de 32 ans lors d'une interview sur RTE Sport. Selon lui, Harry Kane est habitué à marquer contre des équipes plus faibles en phase de groupes, mais sa capacité à mener l'équipe lors des phases décisives des éliminatoires reste incertaine.

« Il marque beaucoup en phase de groupes — contre la Tunisie, le Panama ou la Colombie. Mais il est le capitaine et il doit marquer lors des phases à élimination directe. Je veux voir ce dont il est capable face à des grandes nations comme la France ou le Brésil. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu qu'il soit à ce niveau », a déclaré Hamann, selon les informations relayées par Goal.com.

Vitesse et limites tactiques

Hamann ne s'est pas contenté des statistiques, il a également abordé les aspects tactiques de l'attaquant. Selon lui, l'Angleterre de Thomas Tuchel pourrait rencontrer des problèmes lors des phases à élimination directe dans des matchs basés sur les contre-attaques en raison du manque de vitesse de Kane.

« Sa finition est peut-être la meilleure au monde, mais dans le football moderne, surtout dans les dernières phases d'un tournoi, la vitesse est cruciale. Kane n'a pas cette qualité. Avec le Bayern, n'importe quel avant-centre marquerait car ils finissent toujours champions. Je préférerais d'autres attaquants à Kane dans ce tournoi », affirme l'ancien footballeur allemand.

Néanmoins, Harry Kane a démontré son talent lors du match contre la Croatie. Il a d'abord transformé un penalty avant de marquer de la tête, contribuant largement à la victoire de son équipe. Grâce à ces buts, il a porté son total en Coupe du Monde à 10, battant le record de la légende Gary Lineker.

Actuellement, Kane est en course pour le titre de meilleur buteur aux côtés de Kylian Mbappé et Erling Haaland. Seul Lionel Messi, auteur d'un triplé contre l'Algérie, le devance. Les supporters anglais espèrent que ces résultats de Kane feront changer d'avis les critiques comme Hamann.