Sam Kerr retourne aux États-Unis : la star australienne s'accorde avec Gotham FC

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Sam Kerr retourne aux États-Unis : la star australienne s'accorde avec Gotham FC

L'une des étoiles les plus brillantes du football féminin, l'attaquante australienne Sam Kerr, est sur le point de poursuivre sa carrière en Amérique du Nord. Après avoir fait ses adieux au Chelsea de Londres, la joueuse expérimentée a conclu un accord pour rejoindre Gotham FC, club de la National Women's Soccer League (NWSL) des États-Unis. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon The Athletic, après six années couronnées de succès, Kerr quitte l'Angleterre pour revenir dans un championnat qui lui est familier. La capitaine de l'équipe nationale d'Australie a non seulement remporté de nombreux trophées avec Chelsea, mais a également réussi à établir de nouveaux standards dans le football féminin.

L'âge d'or avec les Londoniennes

Sam Kerr est devenue une véritable légende durant ses six saisons à Chelsea. Elle a remporté cinq fois le championnat d'Angleterre (Women's Super League) et six coupes nationales. De plus, elle a été deux fois sacrée meilleure buteuse du championnat avec le « Soulier d'Or ».

Son dernier match avec le club londonien a également été symbolique. Lors de la rencontre face à Manchester United, Kerr a marqué l'unique but, offrant la victoire 1-0 à son équipe. Au total, elle a inscrit 116 buts sous les couleurs des « Blues ».

La meilleure buteuse de l'histoire de la NWSL

Fait intéressant, bien que Sam Kerr n'ait pas joué aux États-Unis depuis 2019, elle détient toujours le record de la meilleure buteuse de l'histoire de la NWSL avec 77 buts inscrits en saison régulière. Kerr a évolué durant sa carrière au Western New York Flash, aux Chicago Red Stars et au Sky Blue FC (actuel Gotham FC).

Le retour de Kerr à Gotham FC revêt une importance stratégique. C'est précisément dans ce club (alors nommé Sky Blue FC) qu'elle avait remporté en 2017 les titres de meilleure joueuse de la saison (MVP) et de meilleure buteuse de la ligue. À l'époque, elle avait impressionné tout le monde en marquant 17 buts en 22 matchs.

Cependant, le retour de la joueuse de 32 ans comporte certaines restrictions techniques. Il a été rapporté que Kerr ne pourra pas bénéficier des avantages liés à la règle du « High Impact Player » de la ligue. Cela est dû à sa récente blessure grave, notamment des problèmes liés aux ligaments croisés du genou (LCA).

Malgré cela, l'expérience et le sens du but de Sam Kerr devraient propulser Gotham FC vers un nouveau niveau. Son transfert servira non seulement le club, mais renforcera également le prestige du football féminin américain.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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