Match nul dramatique entre la République tchèque et l'Afrique du Sud

Les phases de groupes de la Coupe du Monde 2026, accueillie sur les pelouses d'Amérique du Nord, se poursuivent avec des résultats inattendus et des luttes intenses. Dans le premier choc de la 2ème journée, les représentants du groupe F — les équipes nationales de la République tchèque et de l'Afrique du Sud — se sont affrontées.

Dans ce duel crucial pour la qualification en play-offs pour les deux équipes, le score final a été de 1-1, les deux sélections se partageant les points.

Vous pouvez consulter les détails des buts, les compositions complètes des équipes et la situation actuelle du groupe via le rapport sportif et le tableau analytique suivants :

Buts et minutes du match Composition de l'équipe nationale de la République tchèque Composition de l'équipe nationale d'Afrique du Sud • 6ème minute : Michal Sadilek (1:0)



• 83ème minute : Teboho Mokoena — sur penalty (1:1) • Gardien : Kovarj

• Défenseurs : Soufal, Granach, Krejci, Golesh

• Milieux de terrain : Darida, Cherv (Zima, 78), Sadilek (Soucek, 67), Soyka

• Attaquants : Glojek (Provod, 67), Patrik Schick • Gardien : Williams

• Défenseurs : Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon

• Milieux de terrain : Mokoena, Mbata, Adams, Appollis, Maseko

• Attaquant : Rayners (Makgopa, 66)

But rapide et penalty surprise en fin de match

La rencontre a débuté par des attaques actives des Européens. En conséquence, dès les premières minutes, à la 6ème minute, le milieu de terrain tchèque Michal Sadilek a ouvert le score avec une frappe précise. Après ce but rapide, la République tchèque a tenté de garder le contrôle du jeu.

Cependant, les Sud-Africains n'ont pas voulu abandonner facilement et ont tout donné en seconde période pour rétablir l'équilibre. Juste avant la fin du match, à la 83ème minute, l'Afrique du Sud a obtenu un penalty dans la surface tchèque. Teboho Mokoena a tiré avec sang-froid, égalisant et sauvant son équipe de la défaite.

Situation du groupe : points partagés

Ainsi, après ce match intense, les deux équipes nationales ont enregistré un point chacune à l'issue de la deuxième journée. Désormais, pour le second match de ce groupe, le Mexique, pays hôte, et la Corée du Sud, forte représentante de l'Asie, s'affronteront. Le résultat de ce match clarifiera davantage la situation du groupe.

Conclusion finale des analystes de Zamin : Le duel entre la République tchèque et l'Afrique du Sud a offert tout le drame et l'intensité propres à une Coupe du Monde. Alors que la victoire semblait acquise, les Tchèques ont perdu trois points précieux en fin de match suite à un manque de concentration. Les Sud-Africains ont montré leur force de caractère en décrochant leur premier point au Mundial. La lutte dans ce groupe restera acharnée jusqu'au bout.

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