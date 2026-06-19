Infantino félicite l'Ouzbékistan pour ses débuts historiques à la Coupe du Monde

Les matchs de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 sur les pelouses d'Amérique du Nord captivent l'attention du monde entier. La participation historique de notre équipe nationale à ce prestigieux tournoi est hautement reconnue non seulement par nos compatriotes, mais aussi par la communauté footballistique internationale. En particulier, les principaux médias internationaux couvrant l'événement en direct ont relayé les félicitations sincères et historiques du président de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Gianni Infantino, adressées au football ouzbek.

Le dirigeant du football mondial a souligné avec un respect particulier, via sa page officielle sur les réseaux sociaux, les premiers pas de l'équipe nationale d'Ouzbékistan dans le plus grand forum footballistique de la planète.

Sur sa page officielle Instagram, Gianni Infantino a commenté le match de début de notre équipe nationale avec les mots chaleureux et encourageants suivants :

« Chaque Coupe du Monde crée ses propres histoires nouvelles et uniques. Aujourd'hui, sur le sol mexicain, l'Ouzbékistan commence à écrire une page glorieuse de son histoire du football. C'est un moment inoubliable, rêvé et attendu avec impatience par des millions de personnes à travers les générations dans votre pays. Affronter courageusement une équipe aussi forte que la Colombie lors de l'ouverture de ce prestigieux Mondial, et surtout, marquer le premier but officiel de l'Ouzbékistan dans l'histoire de la phase finale des Coupes du Monde, tout cela est l'accomplissement commun de chaque joueur dévoué, de l'entraîneur talentueux et de tous les supporters qui ont sincèrement cru en l'avènement de ce jour. Profitez de chaque instant, de chaque seconde de ce voyage historique ».

Il convient de rappeler que l'équipe nationale d'Ouzbékistan a disputé son premier match de Coupe du Monde dans le magnifique pays du Mexique. Le premier match du groupe K, qui s'est déroulé au stade légendaire et majestueux Azteca à Mexico, véritable temple du football mondial, s'est soldé par une défaite 1-3 des « Loups Blancs » menés par Fabio Cannavaro. Malgré cela, le football courageux et pertinent montré par nos représentants a été hautement salué par la direction de la FIFA.

Conclusion finale des commentateurs sportifs de Zamin : Cette haute reconnaissance et ces paroles sincères exprimées par le président de la FIFA, Gianni Infantino, prouvent clairement que l'Ouzbékistan trouve sa place sur la carte mondiale du football. La défaite du premier match ne brisera pas nos joueurs ; au contraire, un tel soutien au niveau international leur donnera une force et une motivation supplémentaires pour les prochains matchs décisifs contre les équipes nationales du Portugal et de la RD Congo. L'histoire continue de s'écrire, nous croyons en nos joueurs jusqu'au bout !

Suivez toujours sur les pages de Zamin les nouvelles exclusives les plus brûlantes en provenance des pelouses du Mexique et des États-Unis, les déclarations des dirigeants de la FIFA et le journal de notre équipe nationale !