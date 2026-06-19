La Coupe du Monde 2026 de football, qui bat son plein sur les pelouses d'Amérique du Nord, continue de fasciner le monde avec ses rencontres intenses et dramatiques. Le deuxième match du groupe A a été un véritable choc central. Le Mexique et la Corée du Sud, ayant tous deux remporté leur premier match avec trois points, se sont affrontés. Lors de ce duel intense à Zapopan, les hôtes ont remporté une victoire minimale, sécurisant ainsi la première place du groupe et leur qualification pour les play-offs.

Le but en or de Romo et la défense solide des hôtes

Le match a débuté avec des actions offensives prudentes mais rapides des deux côtés. Bien que le score soit resté nul en première période, nous avons assisté à une véritable bataille tactique. Le début de la seconde période a été favorable aux supporters locaux. À la 50e minute, Romo, talentueux représentant mexicain, a frappé avec précision pour ouvrir le score et donner l'avantage à son équipe — 1:0.

Malgré les efforts des représentants asiatiques, notamment sous l'impulsion du capitaine Son Heung-min et de Lee Kang-in pour rétablir l'équilibre, la ligne défensive solide du Mexique et les interventions sûres du gardien Ranxel ne leur ont laissé aucune chance. Ainsi, la rencontre s'est terminée par une victoire étroite mais cruciale pour les Mexicains.

Situation du groupe : Le Mexique en route pour les quarts de finale

Après ce succès important, l'équipe nationale du Mexique a porté son total à 6 points et a garanti sa place pour le tour suivant en occupant la première place du groupe A. La Corée du Sud occupe actuellement la deuxième place avec 3 points. Rappelons que dans l'autre match du groupe, la République tchèque et l'Afrique du Sud ont fait match nul 1:1, se partageant un point. L'identité de la deuxième équipe qualifiée sera déterminée lors de la dernière journée.

Fiche du match et compositions des équipes :

Mexique : Ranxel, Sanchez, Alvarez, Vazquez, Gallardo, Romo (Vargas, 71), Lira, Gutierrez (Pineda, 71), Alvarado (Reyes, 80), Quinones (Valera, 84), R. Jimenez (S. Jimenez, 80).

Corée du Sud : Kim Seung-gyu, Lee Heun-beom, Kim Min-jae, Lee Ki-hyuk, Seol Young-woo (Yang Hyun-jun, 71), Hwang In-beom, Shin Ho-beom (Cho Hyo-sun, 77), Kim Moon-hwan (Eom Ji-sung, 71), Lee Kang-in, Lee Jae-sung (Hwang Hee-chan, 57), Son Heung-min (Oh Hyeon-gyu, 57).

Avertissements : Lee Kang-in (4), Shin Ho-beom (58).

But : Romo (50).

Conclusion finale des analystes de Zamin Sport : L'équipe nationale du Mexique a fait preuve d'un football très organisé et solide à domicile, méritant ainsi sa victoire dans le groupe. Bien que la Corée du Sud ait subi une défaite, elle conserve les meilleures chances de qualification. Un véritable match couperet attend les Asiatiques contre l'Afrique du Sud lors de la dernière journée. La lutte devient encore plus passionnante !

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