Favoris de la Coupe du Monde 2026 : Goal publie son nouveau classement

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Favoris de la Coupe du Monde 2026 : Goal publie son nouveau classement

Le portail sportif « Goal », l'une des publications les plus prestigieuses du monde du football, a mis à jour son classement des principaux prétendants au titre (Power Rankings) après la première journée de la Coupe du Monde 2026.

Selon ce classement, l'actuel champion du monde, l'équipe nationale d'Argentine, a conservé sa position de leader après une victoire convaincante (3-0) contre l'Algérie lors du premier match. L'« albiceleste », menée par Lionel Messi, reste le grand favori de la compétition.

Top 10 des équipes nationales prétendantes au titre de la Coupe du Monde 2026 :

Rang

Équipe nationale

Statut et situation dans le tournoi

1

Argentine

Champion en titre, a battu l'Algérie lors du premier match (3-0)

2

France

L'effectif le plus stable et le plus fort des dernières années

3

Angleterre

L'un des principaux prétendants avec un effectif étoilé

4

Espagne

Une équipe affichant un football technique et rapide

5

Allemagne

Hautement classée après une large victoire (7-1) contre Curaçao

6

Portugal

Un excellent équilibre entre jeunes et joueurs expérimentés

7

Brésil

Les « pentacampeões », toujours en lutte pour le titre

8

Maroc

L'actuel représentant le plus dangereux du continent africain

9

Norvège

L'équipe la plus inattendue et remarquable du Top 10

10

Pays-Bas

Le représentant européen doté d'une forte discipline tactique

Points ayant attiré l'attention des analystes sportifs :

Bien que le haut du classement soit occupé par les grands traditionnels (Argentine, France, Angleterre), le Maroc et surtout la Norvège le fait que ces équipes nationales figurent dans le top 10 indique que l'équilibre des forces a considérablement changé lors de ce Mondial. L'époque où les grands pouvaient gagner facilement grâce à leur seul nom est révolue.

Les débats sur la Coupe du Monde s'intensifient. Selon vous, quelle équipe de ce top 10 soulèvera finalement le trophée ? Continuez à suivre les journaux du Mondial et les derniers insights avec nous !

ArgentineLionel MessiFranceAngleterreEspagne
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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