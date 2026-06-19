Transfert historique : le Bayern exige une somme record pour Olise !

Une véritable bombe pourrait exploser dans le monde du football. Selon des informations sensationnelles diffusées par le célèbre média espagnol « Diario Sport » , le Bayern Munich serait prêt à vendre sa star française Michael Olise au Real Madrid, mais le prix sera extrêmement élevé.

Le record de 9 ans de Neymar est menacé

Les Munichois demandent pour l'international français plus de 222 millions d'euros pour conclure la transaction.

Fait historique : Si cet accord se concrétise au montant demandé par le Bayern, il entrera dans les annales comme le transfert le plus cher de l'histoire du football. Jusqu'à présent, ce record appartenait à Neymar, transféré du FC Barcelone au PSG en 2017 pour la même somme (222 millions d'euros), un record inchangé depuis près de neuf ans.

« Révolte » sur les réseaux sociaux

Le joueur lui-même a alimenté les rumeurs de transfert. Michael Olise a récemment supprimé toutes les photos, vidéos et publications liées au Bayern Munich de son compte Instagram officiel. Dans le monde du football, un tel « adieu virtuel » est généralement considéré comme le premier signal d'un départ, ce qui attise davantage les discussions sur son transfert à Madrid.

Les statistiques impressionnantes d'Olise

Il n'est pas surprenant que la direction du Bayern exige une somme aussi astronomique. Les performances de l'ailier de 24 ans lors de la saison écoulée ont été véritablement impressionnantes :

Matchs joués : 52 matchs (toutes compétitions confondues)

Buts marqués : 22 buts

Passes décisives : 31 passes décisives

Contrat actuel : jusqu'à l'été 2029

Pour un joueur ayant participé directement à 53 buts en une seule saison, un tel prix semble logique sur le marché actuel. Nous verrons bientôt si le président du Real Madrid, Florentino Pérez, osera miser cette somme historique et record.