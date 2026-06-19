Record d'affluence pour le match avec la participation de l'Ouzbékistan !

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Record d'affluence pour le match avec la participation de l'Ouzbékistan !

La Coupe du Monde de football CM 2026 qui a débuté sur les pelouses des États-Unis, du Mexique et du Canada, présente déjà des records inattendus dès le premier tour. « Football Meets Data » Selon le portail, un total de 1 572 584 spectateurs ont suivi en direct les 24 premiers matchs de la phase de groupes depuis les stades.

Il est à noter que l'un des chiffres les plus élevés de ce tour a été enregistré précisément lors du match avec la participation de nos compatriotes.

TOP 5 des matchs les plus suivis du premier tour

Pour assister au match historique de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, faisant ses débuts dans l'histoire du Mondial, contre la Colombie, 80 824 supporters se sont rendus dans le magnifique stade au Mexique. Ce chiffre, à égalité avec le match du Mexique hôte, constitue pour l'instant le record absolu du tournoi.

Rang

Match

Nombre de supporters

1–2

Ouzbékistan — Colombie

80 824

1–2

Mexique — Afrique du Sud

80 824

3

Brésil — Maroc

80 663

4

France — Sénégal

80 545

5

États-Unis — Paraguay

70 492

Record d'affluence pour le match avec la participation de l'Ouzbékistan !

Match avec la plus faible affluence

Le chiffre le plus bas du premier tour a été enregistré lors de la confrontation entre les équipes nationales du Ghana et du Panama.

Pour information : Pour regarder ce match en direct, 42 942 supporters se sont rendus au stade, ce qui est presque deux fois moins que le record.

Bien que l'équipe nationale d'Ouzbékistan ait manqué sa chance sur le terrain (3:1), l'activité des supporters dans les tribunes et la véritable atmosphère footballistique du stade sont gravées dans les annales du Mondial.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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