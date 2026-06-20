Coupe du Monde 2026 : Surprise dans le groupe D — Le Paraguay bat la Turquie !

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Coupe du Monde 2026 : Surprise dans le groupe D — Le Paraguay bat la Turquie !

Sur les terrains d'Amérique du Nord, la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde est entrée dans une phase intense. Dans le magnifique «Levi's Stadium» de Santa Clara, l'équipe nationale de Turquie a affronté le Paraguay et a subi une défaite surprise sur la plus petite des marges.

But rapide et chronique du match

Le seul but décisif de la rencontre a été inscrit dès les premières minutes :

  • 2e minute (0:1) : Alors que les défenseurs turcs n'étaient pas encore totalement entrés dans leur match, le joueur paraguayen Galarza a profité d'une occasion en or pour tromper le gardien Çakır.

  • Déroulement du match : Après le but, les Turcs, emmenés par Hakan Çalhanoğlu et Arda Güler, ont intensifié leur pressing offensif, mais la défense solide du Paraguay et les arrêts décisifs du gardien Hill ont empêché la Turquie d'égaliser.

Situation dans le groupe

Rappelons que dans l'autre match de ce groupe, le pays hôte, l'équipe des États-Unis, avait battu l'Australie 2-0. Cette victoire du Paraguay rend la course aux play-offs dans le groupe D encore plus serrée et passionnante.

Compositions d'équipes et remplacements

Vous pouvez consulter ci-dessous la liste des joueurs ayant participé à la rencontre :

Turquie  Çakır, Müldür, Demiral, Bardakçı (Kökçü 86), Kadıoğlu (Elmalı 71), Yüksek (Uzun 60), Çalhanoğlu, Akgün (Gül 60), Güler, Yıldız, Aktürkoğlu (Yılmaz 46).
Paraguay — Hill, Cáceres (Maidana 81), Gómez, Alderete, Alonso, Almirón, Cubas, Gómez (Velázquez 67), Galarza (Canale 90+1), Enciso (Ávalos 90+1), Pitta (Bobadilla 46).

Détails du match :

Date : 20 juin 2026

Stade : «Levi's Stadium» (Santa Clara, États-Unis)

Arbitres et ambiance : Les milliers de supporters présents au stade ont assisté à un véritable match de football pragmatique entre les représentants de deux continents. Le Paraguay, faisant preuve d'une grande discipline tactique, a décroché ses premiers points cruciaux dans le tournoi.

Continuez à suivre avec nous les matchs brûlants et les résultats surprises des prochaines journées du Mondial !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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