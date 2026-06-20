Après avoir ouvert une nouvelle page de l'histoire du football ouzbek en marquant contre la Colombie lors de son match de début à la Coupe du Monde 2026, Abbosbek Fayzullayev a partagé ses impressions les plus intenses avec ses fans sur les réseaux sociaux.

Le joueur du club turc Istanbul Başakşehir et membre de notre équipe nationale a publié sur sa page Instagram officielle une série de photos du match historique disputé au légendaire stade Azteca au Mexique. Ce post a rapidement suscité l'affection et l'attention de milliers de supporters.

Le sens derrière les images : respect pour le père et grands rêves

Les photos publiées par Abbosbek ne sont pas de simples clichés de match, elles incarnent des émotions profondes :

Moments historiques : La partie principale du post présente les minutes les plus intenses et passionnantes du duel contre la Colombie.

Un cliché précieux : Parmi les images figure également une ancienne photo précieuse du père d'Abbosbek avec un stade de football en arrière-plan. C'est un signe de l'importance du soutien familial pour que le joueur atteigne son niveau actuel.

Philosophie finale : La dernière photo de la série affiche une citation célèbre et percutante en anglais : « Les grands rêves exigent de grands sacrifices ».

Le talentueux footballeur n'a pas ajouté de longs commentaires à ce post émouvant et significatif. Il a résumé sa pensée en un seul mot : « Sans mots ».

Le double record de Fayzullayev à la Coupe du Monde 2026

Indépendamment du résultat du match contre la Colombie le 18 juin (1:3), Abbosbek Fayzullayev, 22 ans, a gravé son nom dans les annales du football mondial avec deux indicateurs :

Type de record Indicateur établi Premier but historique Auteur du premier but de l'Ouzbékistan en phase finale de Coupe du Monde (60e minute). Record anthropométrique Au XXIe siècle, lors des Mondiaux, le joueur le plus petit à avoir marqué d'une tête.

Reconnaissance des fans et des experts : Le courage d'Abbosbek sur le terrain et son humilité en dehors le rendent populaire non seulement en Ouzbékistan, mais dans le monde entier. Sa publication prouve une fois de plus le travail acharné et le dévouement qui se cachent derrière les véritables victoires et les rêves.

Un match contre le Portugal attend nos représentants. Nous souhaitons force et courage à notre équipe nationale et à Abbosbek Fayzullayev pour de nouveaux buts historiques et victoires !