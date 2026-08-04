Hull City se lance dans la course pour Manor Solomon

Le club de Hull City, tout juste promu en Premier League, s’est lancé dans la course au transfert de l’attaquant de Tottenham Manor Solomon. Selon The i Paper, West Ham United figure également parmi les principaux prétendants, tandis que le montant du transfert est estimé à environ 20 millions de livres sterling. Goal.com rapporte cette information.

Les premières offres pour l’ailier israélien de 27 ans devraient se situer entre 10 et 20 millions de livres sterling. Les négociations pourraient s’accélérer dans les prochains jours, avant la fermeture du mercato.

Les changements à Tottenham et l’avenir de Solomon

Bien qu’il ait rejoint Tottenham en 2023 en tant qu’agent libre après son passage à Fulham, Manor Solomon n’a disputé que cinq matchs officiels avec le club londonien. Au cours de sa carrière, il a également été prêté à Leeds United, Villarreal et la Fiorentina.

Même s’il a eu l’occasion de se montrer lors de la préparation sous les ordres de Roberto De Zerbi, Solomon ne figure pas dans les plans du nouvel entraîneur. L’an dernier, sous la direction de Thomas Frank, l’espoir de le voir rester au club avait également été évoqué, mais la situation n’avait pas changé.

Des transferts majeurs et une importante refonte de l’effectif

Selon The i Paper, Tottenham prévoit de vendre au moins trois joueurs avant la fermeture du mercato. Après avoir terminé à la 17e place de la Premier League la saison dernière et échappé de peu à la relégation, le club londonien cherche à renouveler profondément son effectif.

Le club a réorganisé sa structure salariale afin de recruter des joueurs comme Sandro Tonali, Matheus Fernandes et Jan Paul van Hecke, ainsi que d’intégrer des agents libres tels que Marcos Senesi, Andy Robertson et Martin Dubravka. Le capitaine Cristian Romero pourrait également rejoindre l’Inter ou l’Atlético de Madrid.