Razer dévoile ses premiers claviers gaming à switches magnétiques

Le fabricant renommé de périphériques gaming Razer a annoncé pour la première fois de son histoire une nouvelle série de claviers Huntsman V3 HE Magnetic équipés de switches magnétiques Hall Effect. Selon Ixbt.com, bien qu’il s’agisse des premiers produits de l’entreprise fondés sur une technologie magnétique, ces appareils ne sont pas les plus rapides du marché : leur latence atteint 0,60 ms. À ce sujet, Ixbt.com rapporte cette information.

Il s’avère qu’actuellement, les claviers Razer équipés de switches optiques analogiques sont plus rapides dans les mêmes conditions de test, avec un résultat de 0,48 ms. Malgré cela, la nouvelle gamme vise à attirer l’attention des gamers grâce à ses fonctions de contrôle avancées et à ses nombreuses possibilités de personnalisation.

Gamme de modèles et capacités techniques

La nouvelle série comprend deux modèles filaires : un Tenkeyless (TKL) sans pavé numérique et un format compact Mini 65 %. Les deux appareils fonctionnent à une fréquence de 8000 Hz et intègrent des Razer Hall Effect Magnetic Switches, qui détectent la pression sans contact physique en mesurant les variations du champ magnétique.

Les utilisateurs peuvent régler eux-mêmes la distance d’activation des touches selon leurs besoins, dans une plage de 0,1 à 4 mm. Le fabricant garantit à ces switches une durée de vie de 100 millions de frappes.

Fonctions de contrôle avancées

Avec ces nouveaux appareils, Razer ne s’est pas uniquement concentré sur la vitesse, mais aussi sur les fonctions destinées à rendre le gameplay plus confortable. La fonction Rapid Trigger Mode permet notamment d’arrêter immédiatement le traitement d’une touche dès qu’elle commence à remonter.

Les claviers proposent également les fonctions avancées suivantes :

Snap Tap — donne automatiquement la priorité à la dernière touche pressée entre deux touches, comme A et D, lors d’un changement de direction dans un jeu.

Snap Flex — permet d’associer une action à la pression d’une touche et une autre action au relâchement de celle-ci.

Dynamic Keystroke — permet de déclencher jusqu’à 4 actions à différentes profondeurs d’activation d’une même touche.

Instant Cancel Control — intègre un système d’annulation avant l’activation de l’action suivante.

Construction et politique tarifaire

Le boîtier est fabriqué en aluminium de qualité aéronautique, tandis que les capuchons des touches sont en plastique PBT texturé, moulé en double injection. Les switches sont lubrifiés en usine et installés sur une couche de mousse épaisse afin de réduire le bruit. Ils ne prennent toutefois pas en charge la fonction hot-swap.

Selon Ixbt.com, le prix des claviers Huntsman V3 HE Magnetic commence à 119,99 dollars américains pour la version Mini 65 % et à 139,99 dollars pour le modèle Tenkeyless. Razer propose ainsi aux utilisateurs une technologie magnétique et des réglages d’activation avancés.