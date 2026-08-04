Newcastle choisit Felix Nmecha pour remplacer Bruno Guimarães

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Newcastle choisit Felix Nmecha pour remplacer Bruno Guimarães

À l’approche du mercato estival, les grands changements et les rumeurs passionnantes s’intensifient dans le football européen. Selon Goal.com, le club anglais de Newcastle United a commencé à se préparer à un éventuel départ de son capitaine Bruno Guimarães. La direction de l’équipe a désigné Felix Nmecha, du Borussia Dortmund, comme le principal candidat capable de remplacer dignement le milieu de terrain brésilien et a déjà entamé les premières négociations. Selon Goal.com rapporte .

Newcastle a commencé à chercher des renforts et a fait de l’international allemand sa priorité absolue pour renforcer l’entrejeu. Selon L’Équipe, la direction du club anglais considère ce joueur de 25 ans comme la solution la plus adaptée à son style de jeu. Le milieu de terrain du FC Porto, Victor Froholdt, figure également sur la liste restreinte, mais le joueur de Dortmund reste la priorité numéro un du club.

Une chaîne de transferts majeurs et des moyens financiers

Cette activité est directement liée au transfert attendu du capitaine Bruno Guimarães. Le milieu brésilien, très apprécié des supporters, est proche de rejoindre un autre grand club de Premier League, Arsenal. Selon les estimations, les Gunners seraient prêts à dépenser environ 90 millions d’euros pour s’attacher les services de la star.

Cette énorme rentrée financière proposée par Arsenal offrirait à la direction de Newcastle une grande marge de manœuvre pour reconstruire son milieu de terrain avant la nouvelle saison. Pour rappel, le club avait déjà vendu Sandro Tonali à Tottenham. Il est donc essentiel de remplacer rapidement les joueurs perdus au sein de l’effectif.

Les exigences du Borussia Dortmund

Cependant, Newcastle devra surmonter de sérieux obstacles financiers pour atteindre son objectif. Le Borussia Dortmund n’a pas l’intention de laisser partir son leader à bas prix. Le géant allemand réclame au moins 120 millions d’euros pour son joueur et refuse même d’examiner les offres inférieures à cette somme.

Il est à noter que le contrat actuel de Felix Nmecha avec Dortmund court jusqu’en juin 2030, ce qui confère au club allemand un avantage dans les négociations. La saison dernière, il a disputé 29 matches de Bundesliga et inscrit deux buts. Il a également acquis de l’expérience sur la scène internationale avec l’équipe nationale allemande.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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