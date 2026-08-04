Gabby George proche d’un transfert de Manchester United à Brighton

Les mouvements se poursuivent sur le marché des transferts du football féminin anglais. Selon BBC Sport, Brighton & Hove Albion est sur le point de conclure un accord à six chiffres pour recruter la défenseure de Manchester United, Gabby George. Ce transfert, réalisé avant le début de la nouvelle saison, est considéré comme une étape importante pour permettre à la joueuse de 29 ans d’obtenir régulièrement du temps de jeu dans le onze titulaire. Goal.com rapporte cette information.

Le contrat actuel de cette défenseure expérimentée avec Manchester United entame sa dernière année. Le club avait activé une option de prolongation en janvier. Après avoir évolué pendant trois ans chez les Red Devils, Gabby George a disputé plus de cinquante rencontres et contribué à la victoire en Coupe d’Angleterre féminine en 2024.

Une nouvelle équipe et des plans pour renforcer l’effectif

Pour l’ambitieux effectif de Brighton, dirigé par Dario Vidosic, le transfert de Gabby George constituerait un renfort majeur. Son souhait d’obtenir davantage de temps de jeu et sa riche expérience compléteraient parfaitement les recrues estivales du club, notamment la capitaine de la sélection suisse Lia Wälti et la milieu de terrain de Hammarby Emily Yorama.

Rappelons qu’avant de rejoindre Manchester United en 2023, la joueuse avait disputé plus de cent matchs avec l’académie d’Everton et obtenu trois sélections avec l’équipe d’Angleterre. Son adaptation rapide à sa nouvelle équipe sera essentielle à la mise en œuvre des plans tactiques de l’équipe de Vidosic.

Les changements à Manchester United et l’avenir

L’autorisation donnée par la direction de Manchester United pour le transfert de Gabby George intervient dans une période de changements importants au sein du staff du club. Lundi, le club a officiellement confirmé que Mark Skinner avait quitté son poste d’entraîneur principal d’un commun accord. Les dirigeants recherchent actuellement activement un nouveau candidat afin de poursuivre la lutte pour les premières places.

Les revenus de ce transfert offriront au club des ressources financières supplémentaires pour reconstruire son effectif. Pour Brighton, qui a terminé la saison dernière à la septième place, la nouvelle saison débutera par de sérieux défis. L’équipe commencera notamment sa campagne à domicile contre Arsenal le dimanche 6 septembre.