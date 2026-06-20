Le Brésil leader du groupe C — Haïti largement battu !
La deuxième journée du groupe C de la Coupe du Monde se poursuit. L'équipe nationale du Brésil, l'un des grands favoris du tournoi, a affronté Haïti, démontrant une supériorité technique écrasante et a 3:0 validé une large victoire.
Ce succès propulse les quintuples champions du monde à la première place du groupe.
Le « combat » de la première période : le show Kunya et Vinícius
Le destin de la rencontre a été scellé dès la première mi-temps. Les Sud-Américains ont exercé une pression intense devant le but adverse dès les premières minutes :
23e minute (1:0) : Lors d'une contre-attaque rapide, Matheus Kunya a transpercé la défense adverse pour ouvrir le score.
36e minute (2:0) : Prouvant sa forme étincelante, Kunya a trouvé le chemin des filets pour la deuxième fois et a célébré son doublé.
45+3e minute (3:0) : Dans le temps additionnel de la première période, la star du Real Madrid Vinícius Júnior a laissé le gardien haïtien impuissant pour porter le score à trois.
En seconde période, l'équipe du Brésil a adopté une tactique d'économie d'énergie tout en gardant le contrôle total du jeu.
Situation du tournoi : Groupe C après la 2e journée
Après deux matchs, le rapport de force dans le groupe est le suivant :
Brésil — 4 points (Leader du groupe, très proche de la phase à élimination directe).
Haïti — 0 point (Presque toutes ses chances envolées après deux défaites).
Compositions de départ
Liste des joueurs ayant débuté la rencontre :
Brésil – Alisson, Gabriel, Danilo, Marquinhos, Santos, Casemiro, Guimarães, Paquetá, Raphinha, Vinícius, Kunya.
Haïti – Placide, Arquius, Ad, Delcroix, Expérance, Duverne, Bellegarde, Jean-Jacques, Providence, Pierrot, Casimir.
Analyse des experts :
Tirant les conclusions de la perte de points lors de la première journée, le Brésil a pleinement affiché sa force face à Haïti. En particulier, la complicité entre Matheus Kunya et Vinícius en attaque a été un véritable cauchemar pour la défense adverse. Les Sud-Américains ont pratiquement assuré leur qualification pour les phases finales avant la dernière journée.
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