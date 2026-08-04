L’étage de Falcon 9 s’écrasera sur la Lune : la NASA et SpaceX élaborent de nouveaux plans

L’étage supérieur de la fusée Falcon 9, qui a transporté en orbite les missions lunaires de Firefly Aerospace et d’ispace en janvier de cette année, devrait s’écraser sur la surface de la Lune le 5 août. Selon ixbt.com, cette collision imprévue offrira aux scientifiques une occasion unique d’étudier les processus naturels et de recueillir de nouvelles données scientifiques. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon les estimations, la partie supérieure de la fusée, qui pèse environ 4 000 kilogrammes et dont le volume équivaut à celui d’un immeuble de cinq étages, s’approche de la Lune à une vitesse de 2,43 km/s. D’après les données du Centre d’études des objets géocroiseurs (CNEOS), la zone d’impact se situerait près du cratère Einstein, sur la face visible de la Lune. Selon l’astronome Bill Gray, qui a détecté le premier cette collision potentielle, l’événement pourrait créer un nouveau cratère de plus de 17 mètres de diamètre.

Selon Julianna Scheiman, directrice des programmes de missions scientifiques de la NASA, la trajectoire de la fusée a changé en raison de l’interaction entre l’activité solaire et la gravité. L’entreprise a effectué toutes les procédures standard de passivation, notamment l’évacuation du carburant résiduel et la désactivation des systèmes actifs. Toutefois, sur les trajectoires à haute énergie du système Terre-Lune-Soleil, il est impossible d’appliquer des scénarios de retour contrôlé comme ceux utilisés en orbite basse.

Observations scientifiques et conséquences

En l’absence d’atmosphère, l’étage de la fusée ne ralentira pas avant l’impact et une grande partie de son énergie cinétique sera directement transférée à la surface. Selon les spécialistes, le régolithe soulevé par la collision pourrait être projeté à plusieurs dizaines de kilomètres d’altitude, tandis que certaines particules pourraient temporairement s’échapper dans l’espace ouvert. Bien que ce flash ne soit pas visible à l’œil nu depuis les zones habitées de la Terre, des télescopes sensibles pourront l’enregistrer.

Après l’événement, la NASA étudiera le site de l’impact à l’aide de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), qui cartographie la surface lunaire depuis dix ans. L’agence spatiale sud-coréenne KASA prévoit également d’observer le processus avec la sonde Danuri. Les données recueillies aideront à comprendre la structure du panache de poussière ainsi que les couches de surface auparavant dissimulées.

La sécurité spatiale à l’avenir

Ce n’est pas le premier cas de collision d’un objet artificiel avec la Lune. En 2009, la NASA avait dirigé l’étage Centaur de la fusée Atlas 5 vers le cratère Cabeus afin de rechercher des traces d’eau gelée à l’aide de la sonde LCROSS. En 2022, la fusée chinoise Long March 3B s’était également écrasée sur la face cachée de la Lune.

Alors que les projets de développement des infrastructures lunaires se multiplient et que le nombre de missions augmente, ce type d’incident devient de plus en plus pertinent. À l’avenir, SpaceX et la NASA étudieront sérieusement de nouvelles méthodes de désorbitation des étages supérieurs dans le système Terre-Lune-Soleil afin de réduire le risque d’endommager les engins spatiaux.