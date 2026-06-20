Dans le groupe S de la Coupe du Monde, la 2e journée se poursuit avec des résultats inattendus et intenses. Lors du premier match du groupe, l'équipe nationale du Maroc a affronté l'Écosse et a remporté une victoire cruciale par le score minimal de 1:0 .

Ce succès place les Nord-Africains dans une position très favorable au sein du groupe.

But rapide et étoile sous les couleurs du « Bayern »

L'unique but ayant scellé le sort de la rencontre a été inscrit dès les premières minutes. Alors que la défense écossaise n'avait pas encore trouvé ses marques, les Marocains ont fait preuve de vivacité :

2e minute (0:1) : Le talentueux joueur Ismael Saibari a visé avec précision le but adverse, devenant l'auteur du but victorieux pour son équipe.

Fait intéressant : Ismael Saibari, dont le transfert vers le club allemand du Bayern Munich semble presque acté, devient une véritable révélation de ce Mondial. Lors de la première journée, il avait déjà marqué contre le géant brésilien. Ses performances éclatantes à la CDM 2026 vont certainement faire grimper sa valeur marchande.

Situation du tournoi : Groupe S après la 2e journée

Cette victoire du Maroc, cumulée à la victoire du Brésil contre Haïti (3:0) dans le match parallèle, place le groupe dans la configuration suivante :

Rang Équipe Matchs Points État du tournoi 1–2 Maroc 2 4 Leader avec le Brésil 1–2 Brésil 2 4 Co-leader selon la différence de buts 3 Écosse 2 3 Conserve ses chances pour les play-offs 4 Haïti 2 0 A presque perdu ses chances

Protocole officiel du match

CDM 2026. 2e journée

Écosse — Maroc 0:1

But : Saibari, 2.

Écosse : Gunn, Henley, Hendry, Robertson, Tierney (Doak, 60), Patterson (Ralston, 89), McTominay, Ferguson, McGinn (Stewart, 89), Christie (McClean, 71), Adams (Dykes, 71).

Maroc : Bounou, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, Aguerd (Al Murabet, 89), Bouaddi, Unai, El Hannous (Talbi, 84), Saibari (Rahimi, 84), Dias (Amaymouni, 84).

Avertissements : Robertson (65) — Diop (23).

Malgré les efforts des Écossais pour égaliser durant le reste du match, la ligne défensive marocaine menée par Yassine Bounou a fait preuve de solidité pour préserver les 3 points. Un véritable drame est attendu lors de la dernière journée du groupe S !