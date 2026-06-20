Le FC Barcelone se presse pour recruter un défenseur talentueux à bas prix

Le club catalan du FC Barcelone a entamé une lutte sérieuse pour s'attacher les services de Jorge Salinas, jeune étoile du Racing Santander, afin de renforcer son effectif lors du mercato estival. La direction du club tente de recruter le talentueux défenseur de 19 ans avant que son prix de transfert ne double. Ce transfert devrait être le deuxième achat majeur sous l'ère du nouvel entraîneur Hansi Flick. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon les informations du média sportif, la direction du FC Barcelone mène la course pour Salinas. Bien que le joueur ait reçu des offres de la Premier League anglaise et d'autres clubs de Liga, il préfère poursuivre sa carrière sous les couleurs des Blaugrana. Le célèbre agent Jorge Mendes s'est déjà rendu à Santander pour aider à accélérer les négociations.

Prix du transfert et durée du contrat

Actuellement, le contrat de Jorge Salinas prévoit une clause libératoire de 8 millions d'euros. Cependant, cette opportunité est limitée dans le temps. Il a été révélé que si le FC Barcelone ne finalise pas l'accord d'ici le 30 juin, le prix du joueur passera automatiquement à 16 millions d'euros à partir du 1er juillet. C'est pourquoi le directeur sportif Deco et les dirigeants du club prennent des mesures rapides pour réduire la charge financière.

Selon Goal.com, les Catalans envisagent également de prêter un joueur de leur équipe réserve au Racing Santander afin de réduire encore davantage le coût du transfert. Cette stratégie permettrait au club d'acquérir un défenseur de qualité tout en respectant les règles du fair-play financier.

Jorge Salinas s'est illustré la saison dernière en deuxième division espagnole. Il a disputé 33 matchs et délivré 7 passes décisives. Malgré son jeune âge, il a attiré l'attention de Hansi Flick par sa capacité à être tout aussi efficace comme latéral gauche que comme défenseur central. L'entraîneur prévoit de l'intégrer aux entraînements de l'équipe première dès le stage de pré-saison.

Ce transfert s'inscrit dans le cadre d'une vaste réforme de la ligne défensive du FC Barcelone. Le club mène actuellement des négociations pour signer un contrat permanent avec Joao Cancelo, prêté par Al-Hilal. L'arrivée de Salinas servira à assurer les perspectives à long terme de l'équipe.

Si le FC Barcelone règle rapidement le dossier du défenseur, il pourra concentrer toute son attention sur le remplacement du poste d'avant-centre qui deviendra vacant après le départ de Robert Lewandowski. Pour l'instant, chaque heure compte pour les Catalans.