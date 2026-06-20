Ruben Dias : Le bruit autour de Cristiano Ronaldo n'est pas une nouveauté pour nous

Le défenseur de l'équipe nationale du Portugal, Ruben Dias, a réagi aux critiques entourant le capitaine Cristiano Ronaldo après un début difficile au Championnat des Nations. Le défenseur central de Manchester City a souligné que la pression extérieure et le bruit médiatique ne peuvent pas entraver l'objectif global de l'équipe. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

L'équipe nationale du Portugal a concédé un match nul 1-1 face à la RD Congo lors de son premier match du groupe K. Après avoir pris l'avantage grâce à un but rapide de Joao Neves, les Portugais ont encaissé l'égalisation signée Yoane Wissa juste avant la fin de la première période. Ce résultat a suscité de vives réactions de la part des supporters et d'anciens joueurs.

Le capitaine au centre des critiques

Il n'est pas surprenant que les critiques principales visent Cristiano Ronaldo, âgé de 41 ans. L'attaquant expérimenté n'a pas réussi à se démarquer par son efficacité lors de ce match, portant sa série sans but dans les Championnats des Nations à 10 matchs. Malgré cela, Ruben Dias a défendu son capitaine.

"Les critiques ne sont pas dirigées vers un seul joueur. Cris est au centre de l'attention, mais à ce stade, tout le monde est scruté. Je ne vois rien d'anormal ici ; c'est ainsi depuis que je suis arrivé en équipe nationale et cela continuera. Ce n'est pas une nouveauté pour nous", a souligné Ruben Dias.

Selon le défenseur, les diverses spéculations et discussions sur les réseaux sociaux n'affectent pas l'atmosphère interne des joueurs. L'équipe est unie autour d'un seul objectif — le rêve du titre — et s'efforce d'ignorer les facteurs externes.

Discipline et erreurs tactiques

En analysant la rencontre, la star de Manchester City a admis que le Portugal avait perdu sa discipline pendant le match. Selon lui, après le but rapide, l'équipe s'est relâchée, ce qui a permis à l'adversaire de s'installer dans le jeu.

"Nous avons bien commencé le match, on pouvait ressentir une grande énergie à ce moment-là. Cependant, nous nous sommes relâchés ensuite et avons perdu notre discipline. Cela nous a rendus moins efficaces et nous n'avons pas réussi à intimider l'adversaire. Le match a pris une dynamique étrange. Nous en sommes conscients et nous regardons vers l'avenir avec optimisme", a ajouté le défenseur.

Pour rappel, lors de ce match, Cristiano Ronaldo a établi un record en devenant le joueur de champ le plus âgé à débuter dans l'histoire des Championnats des Nations. Le Portugal devra désormais se battre sérieusement lors des prochaines journées pour rétablir sa position et assurer sa qualification pour le tour suivant.