Le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Eldor Shomurodov a réussi à transformer sa saison de débuts en Süper Lig turque en un véritable bénéfice. Après ses performances phénoménales et son efficacité devant le but avec Istanbul Başakşehir, l'attaquant de 30 ans est entré dans le viseur de l'un des clubs les plus puissants de Turquie — Fenerbahçe.

Selon Sporx.com le média prestigieux, les « Canaris » ont entamé des démarches officielles et concrètes pour recruter notre compatriote.

Eldor Shomurodov : une saison magique à Başakşehir

Après cinq années d'activité en Serie A italienne, Shomurodov, arrivé en Turquie, est rapidement devenu l'arme la plus redoutable du championnat local :

Nombre de buts : En marquant 22 buts dans les filets adverses en Süper Lig, il est devenu le meilleur buteur absolu de la saison.

Résultat collectif : Les buts d'Eldor ont propulsé l'Istanbul Başakşehir, dirigé par Nuri Şahin, à la 5e place du classement, offrant ainsi au club un ticket pour l'UEFA Conference League.

Le plan de Fenerbahçe : Pourquoi Shomurodov ?

Le département sportif du géant d'Istanbul a présenté à la direction du club un rapport complet et positif sur l'avant-centre ouzbek. Le club ne voit pas Eldor comme un simple transfert, mais comme « un projet spécial » en soi.

Points clés du rapport de transfert : La direction de Fenerbahçe a l'intention de finaliser le transfert de Shomurodov, quels que soient les changements dans la ligne d'attaque (départs ou maintien d'autres attaquants). La polyvalence du joueur — capable d'évoluer avec la même efficacité en pointe, sur les ailes ou comme milieu offensif — est citée comme la raison principale de ce transfert.

Actions concrètes sous la direction d'Oğuz Çetin

Le processus de transfert est supervisé personnellement par le directeur sportif de Fenerbahçe, Oğuz Çetin son groupe de scouts finalise actuellement le premier pack d'offre officielle à envoyer au club de Başakşehir. Des négociations officielles entre les deux clubs d'Istanbul devraient débuter prochainement.

Les ambitions immenses du géant : 12 ans d'attente et la Ligue des Champions

L'intérêt marqué de Fenerbahçe pour Shomurodov n'est pas fortuit. Le club s'est fixé des objectifs maximaux avant la nouvelle saison :

Mettre fin à la sécheresse de titres : La saison dernière, l'équipe a perdu le titre au profit de Galatasaray dans une rivalité désormais traditionnelle. Le club regrette les médailles d'or de la Süper Lig depuis 12 ans. Ligue des Champions de l'UEFA (LDC) : La saison prochaine, l'équipe participera à la compétition la plus prestigieuse d'Europe. Pour supporter le calendrier serré et la pression élevée de la LDC, la présence de joueurs expérimentés et combatifs comme Eldor est indispensable.

Si ce transfert se concrétise, Eldor Shomurodov ouvrira une nouvelle page très prestigieuse de sa carrière. Nous souhaitons bonne chance à notre compatriote pour le prochain mercato et son parcours en LDC ! Suivez l'actualité la plus brûlante du football avec nous.