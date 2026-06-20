Akinfeyev félicite Fayzullayev pour son but historique à la Coupe du Monde 2026

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Akinfeyev félicite Fayzullayev pour son but historique à la Coupe du Monde 2026

Le talent de celui qui a marqué le premier but de l'histoire de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors du match de début de Coupe du Monde contre la Colombie d'Abbosbek Fayzullayev n'est pas passé inaperçu pour ses anciens coéquipiers. Le gardien légendaire et capitaine du CSKA Moscou Igor Akinfeyev a félicité le footballeur ouzbek pour cet exploit majeur.

S'exprimant devant les journalistes lors de l'événement public « Réveil avec les numéros un » au stade du CSKA, Akinfeyev s'est longuement arrêté sur le but d'Abbosbek.

Les mots de félicitations d'Igor Akinfeyev :

« Bien sûr, j'ai vu son but. Je ne me trompe pas en disant que c'est l'un des buts les plus beaux et les plus difficiles de sa carrière. J'ai lu qu'il est l'un des joueurs les plus petits du tournoi, mais malgré cela, il a marqué de la tête ! Je le félicite sincèrement ».

Bref rappel sur Fayzullayev et ce moment historique

  • Premiers pas au Mondial : L'équipe nationale d'Ouzbékistan a fait ses débuts à Mexico après s'être qualifiée pour la première fois de son histoire pour la Coupe du Monde. Bien que le premier match du groupe K se soit soldé par une défaite (1:3) face à la Colombie, le but d'Abbosbek est entré dans l'histoire.

  • Taille et talent : Bien que le joueur de 22 ans soit l'un des participants les plus petits de cette Coupe du Monde, entouré de défenseurs adverses imposants, de la tête il a réussi à marquer un but magnifique.

  • Souvenirs des « Armée » : Abbosbek a disputé 72 matchs avec le CSKA, marquant 8 buts et laissant une marque indélébile dans la capitale russe. Il a été transféré au club turc Istanbul Bashakshehir en juillet 2025.

Calendrier des prochains matchs de notre équipe nationale

Lors de la Coupe du Monde 2026 co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, deux matchs décisifs attendent nos représentants pour tenter de sortir du groupe :

Équipe adverse

Date

Phase du tournoi

Portugal

23 juin

Phase de groupes, 2e journée

RD Congo

27 juin

Phase de groupes, 3e journée

Nous souhaitons d'immenses victoires à notre équipe nationale et à Abbosbek Fayzullayev pour les prochains chocs !

Abbosbek FayzullayevIgor AkinfeevCSKA MoscouOuzbékistanColombie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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