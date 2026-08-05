AnTuTu dévoile les meilleurs smartphones Android de juillet

La célèbre plateforme AnTuTu a présenté son classement de juillet des smartphones Android considérés comme les meilleurs selon la satisfaction des utilisateurs. Contrairement aux benchmarks de performances traditionnels, cette liste repose non pas sur des tests synthétiques, mais sur les avis réels laissés par les propriétaires via l’application. Elle reflète donc le marché chinois et les préférences des utilisateurs locaux. Comme l’indique Ixbt.com dans son article rapporte.

Selon ixbt.com, à l’issue du mois de juillet, le Redmi K90 Ultra a obtenu le meilleur résultat, avec 97,54 % d’avis positifs. Bien qu’il ne soit arrivé sur le marché qu’à la fin du mois de juin, ce gadget est rapidement devenu leader. Les utilisateurs ont particulièrement apprécié son rapport entre prix et fonctionnalités.

Les leaders et leurs caractéristiques

Le smartphone est équipé d’un processeur Snapdragon 8 Elite, d’un système de refroidissement actif, d’une batterie de 8550 mA·ch et d’une technologie de charge rapide de 100 watts. Il dispose également d’un écran de 6,83 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Certains utilisateurs ont toutefois signalé le bruit du ventilateur et son poids élevé.

La deuxième place du classement revient au Xiaomi 17 Max, qui a recueilli 97,5 % d’avis positifs. Ce modèle est doté d’un écran 1,5K de 6,9 pouces, d’une batterie de 8000 mA·ch, de la charge filaire de 100 watts et sans fil de 50 watts, ainsi que d’un triple module photo Leica comprenant un capteur principal de 200 MP, un périscope de 50 MP et un objectif ultra grand-angle de 50 MP.

Le Huawei Mate 70 Pro Premium Edition complète le podium avec un score de 97,07 %. Malgré sa version simplifiée du processeur Kirin 9020, les utilisateurs ont salué la stabilité du système HarmonyOS, la fluidité de l’interface et la qualité photo.

Tendances du marché

Le classement repose entièrement sur les avis des utilisateurs et n’est pas lié aux tests synthétiques.

Les dix modèles ont été sélectionnés à partir de données du marché chinois.

Le plus intéressant est que les modèles de la marque Oppo représentent exactement la moitié des appareils présents dans le top 10.

Les experts soulignent que ces statistiques ont été établies à partir des avis recueillis jusqu’au 31 juillet 2026 et montrent que les acheteurs accordent davantage d’importance au rapport qualité-prix.