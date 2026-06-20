Thomas Tuchel ne veut prendre aucun risque avec Bukayo Saka : plans pour le match contre le Ghana

Le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, Thomas Tuchel, a laissé entendre qu'il ne ferait pas débuter Bukayo Saka, l'un des leaders de l'équipe, lors du prochain match contre le Ghana dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Bien que l'attaquant d'Arsenal soit entré en jeu et ait délivré une passe décisive lors de la victoire (4-2) contre la Croatie lors du premier match du tournoi, son état physique pousse le staff technique à la prudence. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Il semblerait que l'ailier de 24 ans souffre depuis un certain temps de problèmes liés à une blessure au tendon d'Achille. Selon Goal.com, bien que le joueur ait évolué avec des douleurs sous les couleurs d'Arsenal lors de la phase finale de la Premier League, Thomas Tuchel n'a pas l'intention de mettre sa santé en péril lors des premières étapes du tournoi. L'entraîneur souhaite que Saka soit totalement rétabli pour la phase à élimination directe.

La stratégie de Tuchel et la concurrence dans l'effectif

S'exprimant sur l'état de Bukayo Saka, Thomas Tuchel a souligné que son niveau de préparation s'améliore de jour en jour. « Bukayo est prêt et il se sent de mieux en mieux. Je pense qu'il sera prêt à jouer à pleine puissance pour le dernier match du groupe », a déclaré le technicien allemand. Cette approche diffère du style de Mikel Arteta, le coach d'Arsenal préférant généralement garder secrètes les informations sur l'état médical de ses joueurs.

La profondeur de l'attaque de l'équipe d'Angleterre permet à Tuchel de prendre ce genre de décisions. En particulier, Noni Madueke est attendu comme titulaire sur l'aile droite. De plus, la forme physique élevée des autres attaquants rassure l'entraîneur. Par exemple, Ivan Toney a récemment marqué un triplé lors d'un match amical à huis clos, affirmant ainsi ses ambitions.

L'équipe d'Angleterre affrontera le Ghana mardi dans un stade à Boston. Les Ghanéens ont battu le Panama 1-0 lors de la première journée et sont entrés dans la course pour la tête du groupe. Les « Black Stars » sont réputés pour leur puissance physique et leur défense organisée, ce qui devrait représenter un test sérieux pour l'Angleterre.

Si l'Angleterre décroche sa deuxième victoire consécutive lors de ce match, elle validera prématurément son ticket pour les 1/16es de finale. Cela permettrait à Tuchel d'effectuer encore plus de rotations lors du dernier match de groupe et d'offrir du repos aux stars principales, dont Bukayo Saka. Pour l'instant, il est fort probable que les supporters voient à nouveau la star d'Arsenal sur le banc de touche.