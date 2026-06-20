Le Real Madrid réagit officiellement aux rumeurs de transfert de Michael Olise

Le club espagnol du Real Madrid a réagi de manière inattendue et ferme aux rumeurs de transfert entourant le milieu offensif du Bayern, Michael Olise. Ces derniers jours, plusieurs médias sportifs européens ont affirmé que le « Club Royal » était prêt à investir une somme importante pour s'attacher les services du talentueux Français. Cependant, le géant madrilène a officiellement démenti ces informations, précisant qu'aucune négociation n'est en cours avec le joueur. C'est ce qu'indique une information de Goal.com.

Alors que le Real Madrid ne réagit généralement pas à chaque rumeur du marché des transferts, le club a jugé nécessaire d'apporter des éclaircissements cette fois-ci. Selon Goal.com, la direction du club n'a contacté ni les agents de Michael Olise, ni la direction du Bayern. Cette déclaration a été publiée afin de mettre fin aux spéculations en pleine période estivale et pour permettre à l'équipe de se concentrer sur sa préparation pré-saison.

Le communiqué officiel et la position du club

Le document publié par le service de presse du Real Madrid stipule : « En réponse aux informations relayées par divers médias concernant l'intérêt de notre club pour le joueur du Bayern, Michael Olise, le Real Madrid C.F. précise que nous n'avons eu aucun contact, direct ou indirect, avec ce joueur, ses représentants ou toute personne liée à celui-ci ».

Michael Olise a réalisé une saison phénoménale en Bundesliga l'an dernier, disputant 52 matchs toutes compétitions confondues. Il a inscrit 22 buts et délivré un nombre impressionnant de 31 passes décisives. De telles statistiques laissaient supposer qu'il serait idéal pour le prochain projet « Galactico » de Florentino Perez, mais le club madrilène se dit satisfait de sa ligne d'attaque actuelle.

Il convient de noter que le Real Madrid et le Bayern Munich entretiennent des relations professionnelles et amicales de longue date. Le club espagnol a souligné ces liens dans son communiqué, affirmant qu'il ne contournerait jamais les canaux officiels pour toute question de transfert et qu'il a un immense respect pour le club munichois. Ce type de démenti officiel avait déjà été observé lors des turbulences entourant le transfert de Kylian Mbappe.

Selon certaines sources, lorsque Florentino Perez a précédemment évoqué une offre de 150 millions d'euros, on disait qu'il s'agissait précisément de Michael Olise. Cependant, le club a expliqué plus tard que ce montant était destiné à l'attaquant de l'Atlético Madrid, Julian Alvarez. Actuellement, le Real Madrid semble avoir finalisé son effectif et aucun nouvel achat majeur n'est prévu.

Cette situation prouve une fois de plus la rapidité avec laquelle les rumeurs de transfert se propagent dans le football moderne, obligeant parfois les clubs à faire des déclarations publiques pour protéger leur réputation et leurs relations avec d'autres équipes. Michael Olise devrait donc continuer à défendre les couleurs du Bayern, au moins pour la saison prochaine.