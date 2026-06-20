Casemiro rejoindra Lionel Messi : la star brésilienne s'est mise d'accord avec l'Inter Miami

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Casemiro rejoindra Lionel Messi : la star brésilienne s'est mise d'accord avec l'Inter Miami

L'ancien milieu défensif de l'équipe nationale du Brésil et de Manchester United est sur le point de poursuivre sa carrière en MLS aux États-Unis. Après plusieurs mois de négociations, le joueur expérimenté a accepté de rejoindre l'Inter Miami, où évolue Lionel Messi. Ce transfert est considéré comme l'une des étapes les plus importantes pour renforcer le milieu de terrain du club de Floride. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon l'insider renommé du marché des transferts Fabrizio Romano, Casemiro rejoindra officiellement les « Herons » après la fin de la Coupe du Monde. Malgré des offres sérieuses d'un autre géant de la MLS, le LA Galaxy, ainsi que de clubs de la Pro League saoudienne, la star brésilienne a décidé de choisir le projet de Miami. Pour rappel, Casemiro était devenu agent libre en juin après l'expiration de son contrat avec Manchester United.

Changements dans l'effectif de l'Inter Miami

L'Inter Miami recherchait un remplaçant digne de ce nom pour le légendaire Sergio Busquets, qui a pris sa retraite à la fin de la saison 2025. Alors que des joueurs comme David Ayala et Yannick Bright n'ont pas encore montré le niveau attendu, l'arrivée d'un joueur d'expérience comme Casemiro devrait rétablir l'équilibre de l'équipe.

Fait intéressant, Casemiro signera son contrat sans le statut de « Designated Player ». Actuellement, les trois places disponibles pour ce statut à l'Inter Miami sont occupées par Lionel Messi, Rodrigo De Paul et Germán Berterame. Selon les règles de la MLS, les clubs ont l'habitude d'attirer des stars avec un contrat standard dans un premier temps, avant de leur proposer des accords plus lucratifs ultérieurement.

Le flux de stars vers la MLS continue

Le transfert de Casemiro n'est pas la seule nouvelle fracassante du football américain. Selon Goal.com, plusieurs stars du football mondial sont en négociations avec des clubs de MLS à l'approche de la Coupe du Monde. Notamment, les changements suivants sont attendus :

  • Antoine Griezmann a déjà conclu un accord avec l'Orlando City ;
  • Robert Lewandowski est proche d'un transfert au Chicago Fire ;
  • Leon Goretzka pourrait également poursuivre sa carrière au sein du club de Chicago.
Casemiro participe actuellement avec succès aux matchs de l'équipe nationale du Brésil. Son équipe a récemment remporté 3-0 contre Haïti, faisant un pas important vers la phase éliminatoire du tournoi. L'arrivée du joueur dans son nouveau club servira non seulement l'Inter Miami, mais augmentera également le prestige du football américain.

Ce transfert est également intéressant pour les fans de football, car il met fin à la longue rivalité entre Lionel Messi et Casemiro (époque El Clásico) pour les unir vers un objectif commun. Les détails financiers du transfert devraient être révélés prochainement.

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Nodirbek Razzokov
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