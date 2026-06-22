De la Fuente s'exprime sur la large victoire d'aujourd'hui et les projets futurs

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne, Luis de la Fuente, a partagé ses impressions après la victoire 4-0 contre l'Arabie Saoudite lors du deuxième match de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Selon le site officiel de la FIFA, l'entraîneur expérimenté a hautement apprécié les performances de ses joueurs, particulièrement durant la première période.

Le résultat d'un football vertical et intense

L'entraîneur a souligné qu'après l'échec du premier match, l'équipe avait légèrement modifié son style de jeu, ce qui a porté ses fruits. Les joueurs ont fait preuve de plus de rapidité et d'offensivité sur le terrain :

« Nous avons réalisé une première période fantastique et une bonne seconde période. Nous avions discuté de ce point avec les joueurs et nous sommes tous tombés d'accord sur le fait que nous devions jouer un football plus vertical et intense. Cette ambition s'est clairement reflétée dans nos tirs au but. Dès les premières minutes, nous avons exercé une forte pression sur l'adversaire et les avons maintenus autour de leur surface de réparation », a déclaré de la Fuente.

Un adversaire redoutable et de nouveaux défis à venir

Bien que l'équipe nationale d'Espagne ait pris la tête du groupe grâce à cette victoire, le sélectionneur sait qu'il ne faut pas tomber dans la complaisance. Un adversaire bien plus sérieux attend l'équipe :

« Le plus important est que ce résultat nous permette de maintenir notre rythme et de nous préparer dans un bon état d'esprit pour les matchs importants à venir. Il faut admettre que le match contre l'Uruguay sera très complexe et difficile pour nous. Nous sommes satisfaits de l'approche actuelle, mais nous devons continuer à travailler sur nous-mêmes, à progresser et à perfectionner notre jeu ».

Pour rappel, après cette large victoire 4-0 contre l'Arabie Saoudite, l'équipe nationale d'Espagne a porté son total à 4 points, devenant ainsi le leader incontesté du groupe H.