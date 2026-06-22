Valeriy Kechinov : « L'Ouzbékistan mettra les nerfs du Portugal à rude épreuve »

Valeriy Kechinov, ancien joueur formé au Pakhtakor et ayant remporté de grands succès avec le Spartak Moscou, soutient l'équipe nationale d'Ouzbékistan pour la Coupe du Monde 2026. Dans une interview accordée aux médias, le célèbre footballeur est revenu sur le succès historique du football ouzbek et les chances de nos représentants lors du Mondial.

Un exploit immense et historique pour l'Ouzbékistan

Valeriy Kechinov a souligné que la qualification de l'équipe nationale pour la phase finale de la Coupe du Monde est une véritable fête et un succès immense pour le pays.

« Il ne peut y avoir deux avis sur ce point — c'est un exploit immense pour l'Ouzbékistan. L'équipe, le staff technique et tout le système footballistique méritent une reconnaissance particulière pour ce résultat », déclare l'ancien joueur.

Force collective et leaders clés

Au cours de l'entretien, Kechinov a évoqué les points forts de l'actuelle équipe d'Ouzbékistan, notant que malgré la présence de stars marquantes, la force principale réside dans l'unité :

Jeu collectif : La force de l'Ouzbékistan ne repose pas sur un ou deux joueurs, mais avant tout sur un jeu collectif soudé et solide.

Leaders évidents : L'effectif compte des leaders forts tels qu'Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev et Abduqodir Husanov.

Un effectif talentueux : Il y a également suffisamment d'autres jeunes talentueux capables de s'imposer et de décider du sort du match à tout moment.

« Ce ne sera pas facile non plus pour le Portugal »

En parlant des confrontations à venir contre le Portugal et la RD Congo, Kechinov a averti que les adversaires s'attendaient à un test très difficile. Selon lui, l'équipe nationale d'Ouzbékistan est un adversaire inconfortable pour n'importe quelle grande équipe.

« Ce ne sera facile pour personne, et le Portugal ne fait pas exception. Je pense que l'Ouzbékistan mettra sérieusement les nerfs des Portugais à rude épreuve », a conclu avec assurance Valeriy Kechinov.