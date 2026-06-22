Valeriy Kechinov : « L'Ouzbékistan mettra les nerfs du Portugal à rude épreuve »

·58·Sport
Valeriy Kechinov : « L'Ouzbékistan mettra les nerfs du Portugal à rude épreuve »

Valeriy Kechinov, ancien joueur formé au Pakhtakor et ayant remporté de grands succès avec le Spartak Moscou, soutient l'équipe nationale d'Ouzbékistan pour la Coupe du Monde 2026. Dans une interview accordée aux médias, le célèbre footballeur est revenu sur le succès historique du football ouzbek et les chances de nos représentants lors du Mondial.

Un exploit immense et historique pour l'Ouzbékistan

Valeriy Kechinov a souligné que la qualification de l'équipe nationale pour la phase finale de la Coupe du Monde est une véritable fête et un succès immense pour le pays.

« Il ne peut y avoir deux avis sur ce point — c'est un exploit immense pour l'Ouzbékistan. L'équipe, le staff technique et tout le système footballistique méritent une reconnaissance particulière pour ce résultat », déclare l'ancien joueur.

Force collective et leaders clés

Au cours de l'entretien, Kechinov a évoqué les points forts de l'actuelle équipe d'Ouzbékistan, notant que malgré la présence de stars marquantes, la force principale réside dans l'unité :

  • Jeu collectif : La force de l'Ouzbékistan ne repose pas sur un ou deux joueurs, mais avant tout sur un jeu collectif soudé et solide.

  • Leaders évidents : L'effectif compte des leaders forts tels qu'Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev et Abduqodir Husanov.

  • Un effectif talentueux : Il y a également suffisamment d'autres jeunes talentueux capables de s'imposer et de décider du sort du match à tout moment.

« Ce ne sera pas facile non plus pour le Portugal »

En parlant des confrontations à venir contre le Portugal et la RD Congo, Kechinov a averti que les adversaires s'attendaient à un test très difficile. Selon lui, l'équipe nationale d'Ouzbékistan est un adversaire inconfortable pour n'importe quelle grande équipe.

« Ce ne sera facile pour personne, et le Portugal ne fait pas exception. Je pense que l'Ouzbékistan mettra sérieusement les nerfs des Portugais à rude épreuve », a conclu avec assurance Valeriy Kechinov.

Valeriy KechinovOuzbékistanSpartak MoscouEldor ShomurodovPortugal
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Roberto Carlos : Si Neymar revient, le Brésil peut atteindre la finale de la Coupe du MondeRoberto Carlos : Si Neymar revient, le Brésil peut atteindre la finale de la Coupe du MondeAujourd'hui, 20:56Rustam Ashurmatov : « Nous donnerons 1000 % de nos forces contre le Portugal »Rustam Ashurmatov : « Nous donnerons 1000 % de nos forces contre le Portugal »Aujourd'hui, 20:53Le FC Barcelone envisage Harry Kane pour renforcer son attaqueLe FC Barcelone envisage Harry Kane pour renforcer son attaqueAujourd'hui, 20:52Khiara Keating refuse un nouveau contrat avec Manchester CityKhiara Keating refuse un nouveau contrat avec Manchester CityAujourd'hui, 20:32Manchester City paiera 17 millions de livres pour le remplaçant de GuardiolaManchester City paiera 17 millions de livres pour le remplaçant de GuardiolaAujourd'hui, 20:30Fayzullayev : « J'étais au bon endroit, nous allons continuer à écrire l'histoire »Fayzullayev : « J'étais au bon endroit, nous allons continuer à écrire l'histoire »Aujourd'hui, 20:16
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?