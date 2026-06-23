Cannavaro et Shomurodov s'expriment avant le match Ouzbékistan-Portugal

L'entraîneur principal de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Fabio Cannavaro et le capitaine de l'équipe Eldor Shomurodov ont participé à la conférence de presse officielle avant le match de phase de groupes de la Coupe du Monde contre le Portugal.

Shomurodov a déclaré qu'il n'y avait pas de pression excessive dans l'équipe. Il a souligné que l'Ouzbékistan s'était adapté à l'atmosphère du tournoi après le premier match et que les joueurs avaient gagné en confiance.

« Nous n'avons pas de pression. C'est pourquoi je pense que ce sera plus facile pour nous que pour le Portugal. Notre équipe est bien structurée. Après le premier match, la confiance est revenue, nous avons fait nos débuts. Nous entrerons sur le terrain pour obtenir un bon résultat contre le Portugal », a déclaré le capitaine.

Fabio Cannavaro a qualifié le Portugal de l'une des équipes les plus fortes de la Coupe du Monde. Il a noté que l'adversaire possède des joueurs puissants sur les ailes, un milieu de terrain de haut niveau et l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football dans son effectif.

L'entraîneur a admis que ce match ne serait pas facile. Parallèlement, il a souligné que l'équipe d'Ouzbékistan doit agir comme un collectif et travailler jusqu'à la fin de la rencontre pour obtenir un résultat positif.

Shomurodov a indiqué que l'équipe n'accordait pas une grande importance au résultat du Portugal lors de la première journée. Selon lui, il ne faut pas penser aux calculs du groupe pour le moment, mais se concentrer sur le prochain match.

Cannavaro a précisé que le style de jeu du Portugal a été analysé en détail. Il a souligné que leur objectif principal est de contrôler le match via la possession de balle et d'être actifs dès les premières minutes.

« Ils vont essayer de faire pencher le match en leur faveur rapidement. Nous nous y sommes préparés. Nous avons notre propre plan et stratégie. Nous aspirons à montrer notre jeu sur le terrain. L'adversaire est très fort, mais nous n'avons pas peur », a déclaré Cannavaro.

Shomurodov a admis que le fait de ne pas avoir pleinement suivi les instructions de l'entraîneur en première mi-temps contre la Colombie avait causé certaines erreurs. Il a souligné la nécessité de ne pas répéter ces lacunes contre le Portugal, de mieux contrôler le ballon et de créer des occasions.

Cannavaro a également révélé que depuis son arrivée, l'attention principale a été portée sur l'amélioration de la condition physique des joueurs. Il a expliqué que certains joueurs évoluent dans différents championnats et que d'autres avaient certains problèmes. Malgré cela, lors du dernier match, les joueurs ont terminé la rencontre à un rythme élevé et se sont sentis bien.

Shomurodov a affirmé que l'ambiance dans l'équipe était bonne. Il a ajouté qu'il était naturel d'être nerveux, mais que ce sentiment disparaît dès que les joueurs entrent sur le terrain.

Cannavaro a souligné qu'il n'est pas correct de tirer des conclusions sur les statistiques en se basant uniquement sur les données physiques. Selon lui, le plus important est la manière de contrôler le ballon, la qualité des passes et la réduction des pertes de balle.

« Si vous perdez le ballon 20 fois dans un match, vous devrez courir 20 fois pour le récupérer. La question n'est pas de courir beaucoup, mais de courir intelligemment. Il est crucial de savoir où ne pas perdre le ballon et où le récupérer », a déclaré l'entraîneur.

Shomurodov Abbosbek Fayzullayev a ajouté qu'ils jouent également ensemble en club et travaillent toujours côte à côte aux entraînements. C'est pourquoi ils se comprennent bien sur le terrain. Le capitaine a souligné que l'objectif principal est d'agir en équipe et d'atteindre un bon résultat.