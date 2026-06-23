Erling Haaland bat le record de la Norvège à la Coupe du Monde
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Erling Haaland est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale de Norvège lors de la Coupe du Monde, avec seulement 148 minutes de jeu. Quatre buts ont suffi à l'attaquant pour atteindre ce résultat.
Les statistiques globales de Haaland avec la sélection nationale sont également impressionnantes. Il a marqué 59 buts en 52 matchs sous les couleurs de la Norvège.
Ainsi, l'attaquant a établi un record norvégien dès les premiers matchs de la Coupe du Monde, marquant plus de buts que le nombre de matchs disputés avec la sélection.
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