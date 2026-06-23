Erling Haaland bat le record de la Norvège à la Coupe du Monde

Erling Haaland est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale de Norvège lors de la Coupe du Monde, avec seulement 148 minutes de jeu. Quatre buts ont suffi à l'attaquant pour atteindre ce résultat.

Les statistiques globales de Haaland avec la sélection nationale sont également impressionnantes. Il a marqué 59 buts en 52 matchs sous les couleurs de la Norvège.

Ainsi, l'attaquant a établi un record norvégien dès les premiers matchs de la Coupe du Monde, marquant plus de buts que le nombre de matchs disputés avec la sélection.