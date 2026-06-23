Conceição : « Je connais la tactique que l'Ouzbékistan utilisera contre nous »

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Conceição : « Je connais la tactique que l'Ouzbékistan utilisera contre nous »

Le grand jour, tant attendu par tous les fans de football ouzbek, est enfin arrivé. Dans le cadre de la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale d'Ouzbékistan affrontera le Portugal. Avant ce match crucial, le milieu de terrain adverse Francisco Conceição The Touchline a accordé une interview à la publication, partageant ses réflexions sur la tactique et la stratégie de jeu de nos représentants.

La « forteresse imprenable » de l'Ouzbékistan vue par l'adversaire

Le joueur portugais n'a pas caché qu'il avait bien étudié les points forts de notre équipe nationale et que le match d'aujourd'hui ne serait pas facile pour eux. Il a particulièrement souligné le jeu discipliné et compact de nos représentants en défense :

« Je connais bien la stratégie que l'équipe nationale d'Ouzbékistan utilisera dans ce match. Ils essaieront de retarder notre premier but le plus longtemps possible. Pour cela, ils utilisent une ligne défensive très bien organisée composée de cinq joueurs. Cette ligne est très compacte et joue avec une grande compréhension mutuelle », a déclaré Francisco Conceição.

Il ressort de cet aveu de Conceição que le staff technique du Portugal a analysé minutieusement la tactique défensive de nos joueurs et s'est préparé sérieusement à les affronter.

Aujourd'hui — Le match décisif !

Le match Portugal - Ouzbékistan, qui déterminera le destin du groupe « K », aura lieu aujourd'hui, le 23 juin.

Ce choc intense débutera à 22h00heure de Tachkent. Nous souhaitons bonne chance aux joueurs de notre équipe nationale pour repousser avec succès les attaques des stars portugaises sur le terrain et offrir un résultat historique inoubliable à nos fans ! Continuons à les soutenir !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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