Fabio Cannavaro : « Nous n'avons pas peur du Portugal, nous nous battrons jusqu'au bout ! »

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, a participé à une conférence de presse avant le match crucial contre le Portugal lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

Le technicien italien a qualifié l'adversaire comme l'une des meilleures équipes de la compétition. Il a souligné que le Portugal possède des joueurs de classe mondiale dans toutes les lignes, et pas seulement Cristiano Ronaldo.

« Si vous analysez l'équipe du Portugal, vous verrez qu'ils ont des joueurs très forts sur les ailes. Ils possèdent l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. De plus, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football évolue dans cette équipe », a déclaré Cannavaro.

Le sélectionneur n'a pas caché que la rencontre à venir serait un test très difficile pour l'Ouzbékistan. Cependant, il a insisté sur le fait que pour obtenir un résultat positif au niveau mondial, les joueurs doivent agir comme une équipe unie et donner le maximum dans chaque action.

« Ce ne sera pas un match facile. Mais nous sommes à la Coupe du Monde. Nous devons agir en équipe et travailler dur. C'est la seule façon de quitter le terrain avec un résultat positif », a ajouté le technicien.

Selon Cannavaro, le staff technique de l'Ouzbékistan a étudié en détail la philosophie et le style de jeu du Portugal. Les joueurs de Roberto Martínez aiment contrôler le ballon, dicter le rythme par des passes courtes et déstabiliser la défense adverse.

Le Portugal cherche généralement à prendre l'initiative dès les premières minutes. Ils veulent marquer le plus tôt possible pour faire basculer le match en leur faveur et contrôler le reste de la rencontre.

« Ils aiment toujours contrôler le jeu par la possession. Nous savons aussi qu'ils essaient de commencer le match très activement. Ils veulent percer la défense le plus rapidement possible pour prendre l'avantage », a déclaré Cannavaro.

L'équipe d'Ouzbékistan a préparé un plan spécifique pour contrer ces aspects de l'adversaire. L'entraîneur italien a affirmé qu'une stratégie existe, mais que son exécution correcte et disciplinée sur le terrain sera déterminante.

« Je pense que nous nous sommes bien préparés. Nous avons notre propre plan et notre stratégie. Nous essaierons de montrer notre propre jeu sur le terrain », a-t-il dit.

Tout en reconnaissant la force du Portugal, Cannavaro a réitéré que l'Ouzbékistan ne craint ni le nom de l'adversaire ni ses stars. Les « Loups Blancs » ont l'intention de tout donner et de se battre jusqu'à la dernière minute.

« Nous savons que nous affrontons une équipe très forte. Mais comme je l'ai déjà dit, nous n'avons pas peur. Nous essaierons de montrer le meilleur football possible et de nous battre jusqu'à la fin du match », a déclaré le sélectionneur.

L'attention principale lors de la conférence de presse s'est également portée sur Cristiano Ronaldo. Cannavaro a qualifié l'attaquant portugais comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Cependant, il a souligné que le Portugal ne se résume pas à Ronaldo.

L'adversaire dispose de joueurs de haut niveau, tant dans le onze de départ que sur le banc, capables de changer le destin du match. C'est pourquoi l'Ouzbékistan doit être prêt à contrôler toute l'équipe et non une seule star.

« Nous ne jouons pas seulement contre Ronaldo. C'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Mais le Portugal ne se résume pas à Ronaldo. Ils ont beaucoup de joueurs forts, aussi bien dans le onze de départ que sur le banc », a déclaré Cannavaro.

Dans le même temps, le technicien italien a admis qu'il est dangereux de laisser la moindre liberté à Ronaldo dans la surface de réparation. L'attaquant expérimenté est capable de marquer à tout moment sur coups de pied arrêtés, dans le jeu aérien ou dans le jeu ouvert.

« Dans la surface, on ne peut pas laisser Ronaldo sans surveillance, même une seconde. Il peut marquer à tout moment, que ce soit sur coup de pied arrêté ou dans le jeu. C'est pourquoi nous devons être concentrés au maximum pendant tout le match », a souligné l'entraîneur.

Cannavaro a également fait savoir que depuis son arrivée, une grande attention a été portée à l'amélioration de la condition physique des joueurs. Comme les membres de l'équipe évoluent dans différents pays et championnats, leur niveau de préparation n'était pas uniforme.

Certains joueurs souffraient de fatigue accumulée au cours de la saison ou d'autres problèmes. Malgré cela, le fait que l'équipe ait terminé le match contre la Colombie sur un rythme élevé a laissé une impression positive à l'entraîneur.

« Lors du dernier match, j'ai vu que l'état des joueurs était bon. L'équipe a terminé la rencontre sur un rythme élevé et tout le monde se sentait bien », a déclaré Cannavaro.

Le sélectionneur ne considère pas qu'il soit juste de tirer des conclusions uniquement sur la base de la distance parcourue ou du nombre de sprints effectués. À son avis, la technique, la vitesse de circulation du ballon, la qualité des passes et la conservation du ballon sont tout aussi importantes que les indicateurs physiques.

« Je n'aime pas regarder uniquement les statistiques physiques. Au final, le plus important est la façon dont vous contrôlez le ballon, comment vous le passez et à quel point vous le perdez peu », a déclaré le technicien.

Cannavaro a expliqué par un exemple simple l'impact important de la perte de balle sur l'énergie de l'équipe. Si un joueur ou l'équipe perd le ballon à plusieurs reprises, il faudra dépenser autant d'efforts supplémentaires pour le récupérer.

« Si vous perdez le ballon 20 fois pendant le match, vous devrez courir 20 fois pour le récupérer. C'est un facteur très important », a-t-il dit.

Le staff technique de l'Ouzbékistan sait que les statistiques du Portugal sont élevées dans de nombreux domaines. L'adversaire se distingue par sa capacité à bouger le ballon rapidement et précisément, et à commettre peu d'erreurs techniques sous pression.

C'est pourquoi Cannavaro exige de ses joueurs non pas de courir de manière désordonnée et sans but, mais de calculer correctement chaque mouvement.

« Le problème n'est pas de beaucoup courir, mais de bien courir. Il est très important de ne pas perdre le ballon et de savoir où le récupérer », a déclaré le sélectionneur.

Le match contre le Portugal sera un nouveau défi immense pour l'Ouzbékistan lors du Mondial. Les « Loups Blancs » se battront pour un résultat positif en limitant les points forts de l'adversaire, en jouant avec confiance et en maintenant la discipline jusqu'au coup de sifflet final.