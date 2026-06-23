Zlatan Ibrahimovic : Lionel Messi ne fait plus partie du même groupe que Maradona et Pelé

Zlatan Ibrahimovic, l'une des personnalités les plus marquantes et singulières du monde du football, a fait une nouvelle déclaration fracassante sur le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi. L'ancien attaquant suédois a souligné qu'après les records établis lors de la Coupe du Monde 2026, le débat sur le plus grand joueur de l'histoire du football est désormais clos. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Lionel Messi a inscrit un doublé lors du match contre l'Autriche, assurant ainsi la qualification de l'Argentine pour les phases finales. Grâce à ces buts, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Selon Ibrahimovic, de tels résultats placent Messi au-dessus même de légendes comme Diego Maradona et Pelé.

"Je pense qu'il n'y a plus place pour aucun débat. Quand vous devenez le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde, que vous gagnez ce tournoi, que vous dominez sur plusieurs générations et que vous continuez à performer à 38 ans, je ne comprends pas ce que les gens veulent encore", a déclaré Ibrahimovic, cité par FOX Sports.

Record historique et régularité inégalée

Messi a réussi à marquer cinq buts lors des deux premiers matchs du tournoi. Après un triplé contre l'Algérie, il a encore frappé deux fois lors du match contre l'Autriche. Ce résultat porte son nombre de buts en Coupe du Monde à 18, faisant de lui le leader absolu de l'histoire des Coupes du Monde masculines.

Ibrahimovic a particulièrement salué le fait que Messi joue à un niveau élevé depuis près de vingt ans. Selon lui, même des géants comme Pelé, Maradona ou Johan Cruyff ne peuvent égaler la longévité et l'ampleur des trophées remportés par Messi. Zlatan a qualifié Messi d'athlète appartenant à une "catégorie à part".

De plus, Ibrahimovic a comparé ses propres résultats à ceux de Messi avec une touche d'humour. "Il a marqué cinq buts en deux matchs. Moi, j'ai participé à deux Coupes du Monde sans marquer un seul but. C'est pourquoi je suis heureux pour lui et j'espère qu'il continuera ainsi. Il va bientôt fêter son anniversaire, alors laissez-le en profiter, car nous prenons plaisir à regarder son jeu", a ajouté la star suédoise.

Actuellement sous les couleurs de l'Inter Miami, Lionel Messi ne se contente pas de marquer lors de la Coupe du Monde 2026, mais s'impose également comme le leader de son équipe. Bien qu'il ait manqué un penalty lors du match contre l'Autriche, il n'a pas fléchi et a inscrit les buts décisifs. Une telle volonté et une telle maîtrise continuent de consolider la place de Messi dans le football mondial.