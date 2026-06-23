L'Atlético Madrid prêt pour un accord surprise avec Arsenal concernant le transfert de Julian Alvarez

L'Atlético Madrid a radicalement changé ses plans concernant l'attaquant Julian Alvarez. La direction du club espagnol a décidé de ne pas laisser le footballeur argentin rejoindre l'un de ses principaux rivaux, le FC Barcelone. À la place, les Madrilènes envisagent un accord d'échange sensationnel avec l'Arsenal de Londres. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

Selon le journal COPE, ne pas vendre Julian Alvarez au club catalan est devenu une « question d'honneur » pour la direction de l'Atlético. Les dirigeants du club ont fermement déclaré qu'ils n'avaient aucune intention de renforcer un concurrent national. Par conséquent, toute l'attention est portée sur la Premier League anglaise, et plus particulièrement sur une opération de transfert complexe qui pourrait être réalisée avec Arsenal.

Échange entre Viktor Gyokeres et Julian Alvarez

Selon l'accord proposé, Julian Alvarez se dirigerait vers l'Emirates Stadium de Londres. En échange, l'Atlético Madrid chercherait à recruter le buteur suédois Viktor Gyokeres, qui est dans le viseur d'Arsenal. Cette opération n'inclurait pas seulement un échange de joueurs, mais également un montant substantiel de paiement supplémentaire.

Selon les informations, la compensation en espèces dans le cadre de cet accord devrait s'élever à environ 60 millions d'euros. Les dirigeants de l'Atlético prévoient de résoudre les problèmes de leur ligne d'attaque en amenant Viktor Gyokeres et en disposant d'un véritable « numéro 9 ».

Le journaliste Manolo Lama souligne que la direction de l'Atlético a adopté une position intransigeante sur le dossier Julian Alvarez. Si aucune offre appropriée ne provient de clubs étrangers, le club est prêt à garder le joueur, même au prix de le laisser sur le banc. Cela rend la situation concernant l'avenir de l'attaquant argentin encore plus tendue.

Si Viktor Gyokeres rejoint Madrid, cela pourrait provoquer un « effet domino » au sein de l'effectif. En particulier, l'arrivée du nouvel attaquant ouvrirait la voie au départ d'un autre avant-centre de l'équipe, Alexander Sorloth. D'un point de vue tactique, Diego Simeone préfère chercher un second attaquant plus mobile plutôt que de conserver deux joueurs du même profil.

Les négociations sont actuellement en cours et il est fort probable que cet échange inattendu se concrétise avant la fermeture du mercato. Pour Arsenal, l'acquisition d'un attaquant polyvalent comme Julian Alvarez pourrait leur donner un avantage majeur dans la course au titre.