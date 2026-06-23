Le gardien légendaire de l'équipe d'Angleterre, Peter Shilton, s'attend à ce que son record absolu du nombre de sélections avec l'équipe nationale soit bientôt battu. Actuellement en tête avec 125 matchs, Shilton est convaincu que ce résultat sera surpassé par le capitaine de l'équipe, Harry Kane. Dans une interview accordée à Goal.com, l'ancien portier a souligné que Kane est non seulement un briseur de records, mais aussi l'un des attaquants les plus complets de l'histoire du football anglais. C'est ce que Goal.com rapporte .

Depuis ses débuts en équipe nationale en 2015, Harry Kane a disputé 115 rencontres et marqué 81 buts. Il a déjà dépassé la marque de 53 buts établie par Wayne Rooney pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre. Désormais, il lui reste à battre le record de 125 matchs de Peter Shilton. Selon Shilton, Kane mérite pleinement cet honneur et est le véritable leader de l'équipe.

Comparaison historique : Greaves, Lineker et Kane

Peter Shilton a comparé la star du football moderne aux légendaires buteurs du passé, Jimmy Greaves et Gary Lineker. Selon lui, chaque attaquant possédait un style unique. Si Greaves se distinguait par son dribble exceptionnel et sa capacité à marquer de n'importe quelle situation, Gary Lineker était connu pour son art d'apparaître au bon moment dans la surface de réparation et sa froideur devant le but.

Harry Kane, contrairement à ces deux légendes, est considéré comme un attaquant plus puissant physiquement et plus polyvalent. Shilton a particulièrement salué la domination de Kane dans les duels aériens, ses frappes hors de la surface et sa dangerosité sur coups de pied arrêtés. Bien qu'il ne soit pas aussi rapide que Gary Lineker, il a été précisé que sa lecture du jeu et son arsenal technique sont plus vastes.

Actuellement, l'écart entre Harry Kane et Peter Shilton n'est que de 10 matchs. Shilton, qui a gardé les cages de la sélection de 1970 à 1990, est heureux de voir son record passer entre les mains d'un successeur digne. Parmi les experts et les supporters, les débats continuent pour savoir si seul un trophée majeur avec l'équipe nationale (Championnat d'Europe ou Coupe du Monde) manque à Kane pour être reconnu comme le plus grand joueur de l'histoire de l'Angleterre (GOAT).

Le nom de Harry Kane est également très familier pour les passionnés de football ouzbeks. Ses performances prolifiques en Premier League et sa régularité en équipe nationale le placent parmi les meilleurs avant-centres au monde. Si Kane poursuit sa carrière sans blessure, on s'attend à ce qu'il établisse des records inaccessibles, non seulement en nombre de matchs, mais aussi en nombre de buts.