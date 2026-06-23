Neymar, meilleur buteur de tous les temps de l'équipe nationale du Brésil, fait son retour après une longue absence. La communauté mondiale du football débat actuellement de sa condition physique et de sa capacité à aider la Seleção. La star brésilienne devrait participer au match décisif contre l'Écosse lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon Goal.com, Neymar est totalement rétabli de sa blessure et a repris l'entraînement après avoir manqué les deux premiers matchs en Amérique du Nord. Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, devrait l'inclure dans le groupe pour le match crucial à Miami, où l'attaquant expérimenté débuterait probablement sur le banc. Cette rencontre est essentielle pour le Brésil afin de maintenir sa place de leader du groupe C.

Un retour sous tensions politiques et critiques

Le retour de Neymar a provoqué un tollé non seulement dans le milieu sportif, mais aussi sur la scène politique. Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a récemment plaisanté sur sa condition physique lors d'un événement à Belo Horizonte, qualifiant Neymar de « footballeur travaillant à distance ». Ces critiques pourraient être liées à la proximité du joueur avec l'ancien président Jair Bolsonaro.

Cependant, indépendamment des opinions politiques, de nombreux supporters brésiliens comptent sur l'expérience de Neymar face à l'Écosse. Le milieu de terrain Lucas Paqueta a également souligné que le retour de Neymar a eu un impact positif sur l'ambiance du groupe. Selon lui, Neymar a écrit une histoire immense sous ce maillot et sa présence est une grande source de motivation pour les jeunes joueurs.

Statistiques et doutes

Néanmoins, les experts expriment des doutes quant à la forme sportive actuelle de Neymar. En s'appuyant sur les faits, Neymar a très peu joué au niveau professionnel depuis le match contre l'Uruguay le 18 octobre 2023. Au cours de la période récente, il n'a participé qu'à 45 matchs, marquant seulement 17 buts.

Ces statistiques alimentent l'idée que sa convocation en équipe nationale serait davantage une récompense pour ses services passés. Mais des joueurs du calibre de Neymar ont la capacité de décider du sort d'un match en une seule action. Pour que le Brésil remporte une victoire convaincante contre l'Écosse et assure la première place du groupe, l'entrée de Neymar pourrait offrir un avantage psychologique.

Tous les regards sont désormais tournés vers Miami. Neymar pourra-t-il devenir un véritable héros lors de sa quatrième Coupe du Monde ou restera-t-il un joueur honorifique manquant de préparation physique ? Le match des prochaines heures nous le dira.