Agent portugais : Ronaldo n'est pas encore à son meilleur niveau

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Agent portugais : Ronaldo n'est pas encore à son meilleur niveau

Lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale du Portugal affrontera l'équipe nationale d'Ouzbékistan. À l'approche de ce match crucial, l'agent de football Paulo Barboza a partagé son analyse sur la rencontre à venir.

L'expert a souligné que le match contre l'Ouzbékistan ne sera pas facile pour le Portugal. Il a noté que certains joueurs portugais ne sont pas encore dans leur meilleure forme physique.

Barboza s'attend à ce que Cristiano Ronaldo soit titulaire. Cependant, selon lui, l'attaquant vedette n'est pas encore totalement prêt.

« Le match ne sera pas facile. Malheureusement, Ronaldo sera titulaire. Pourtant, nous voyons qu'il n'est pas encore totalement prêt. Il n'était pas non plus dans son état optimal lors des matchs précédents », a rapporté Match TV en citant Barboza.

L'agent a également souligné que plusieurs autres joueurs du Portugal ne sont pas non plus à leur meilleur niveau actuellement.

« De nombreux joueurs de l'équipe ne sont pas non plus dans leur meilleure forme sportive en ce moment », a-t-il déclaré.

Le Portugal a commencé le Mondial avec un résultat inattendu. L'équipe a fait match nul 1-1 contre la République démocratique du Congo lors de la première journée de la phase de groupes.

Après ce résultat, une victoire contre l'Ouzbékistan est indispensable pour les Portugais. C'est pourquoi l'adversaire devrait commencer le match avec une pression élevée et des attaques actives.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan tentera de produire un jeu organisé face à un adversaire puissant pour obtenir ses premiers points lors du Mondial.

Le match entre l'Ouzbékistan et le Portugal aura lieu aujourd'hui, le 23 juin. La rencontre débutera à 22h00, heure de Tachkent.

Cristiano RonaldoPortugalOuzbékistanPaulo BarbozaMatch TV
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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