Aujourd'hui, plusieurs rencontres intéressantes auront lieu dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du Monde. L'un des matchs les plus importants de la journée et le plus attendu par les supporters ouzbeks opposera les équipes nationales d'Ouzbékistan et du Portugal.

Ce match historique débutera à 22h00, heure de Tachkent. L'équipe nationale d'Ouzbékistan entrera sur le terrain pour tenter d'obtenir un résultat honorable face au Portugal, l'un des favoris du tournoi doté d'un effectif étoilé.

Actuellement aux États-Unis, les passionnés de football ouzbeks se sont rassemblés lors d'un événement « Fan-fest » dans la ville de Houston avant le match.

Les images diffusées de l'événement montrent des centaines de supporters vêtus des couleurs de l'équipe nationale, portant des doppi et des coiffes traditionnelles dans une ambiance festive. Les drapeaux de l'Ouzbékistan flottaient haut tandis que les supporters chantaient et scandaient ensemble.

L'événement, rythmé par les sons des tambours et des karnay, s'est transformé en une véritable fête du football. Les personnes rassemblées ont levé les bras pour encourager l'équipe nationale et ont crié pour souhaiter la victoire.

L'animateur a galvanisé la foule en s'exclamant : « Seule la victoire convient à l'Ouzbékistan, mon pays bien-aimé ! ». Ses paroles ont été reprises à pleine voix par les centaines de compatriotes présents.

Parmi les supporters, beaucoup étaient enveloppés dans le drapeau de l'Ouzbékistan ou portaient des doppi et des bonnets blancs. Certains participants agitaient des drapeaux tandis que d'autres filmaient ces moments historiques avec leurs téléphones.

L'enthousiasme visible sur la vidéo montre que, peu importe où ils se trouvent dans le monde, les Ouzbeks soutiennent l'équipe nationale d'un seul cœur.

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont également accueilli chaleureusement la performance des supporters. De nombreux commentaires souhaitaient la victoire à l'Ouzbékistan et exprimaient leur soutien à l'équipe nationale depuis d'autres pays.

Le match contre le Portugal revêt une importance capitale pour notre équipe nationale. Bien que l'adversaire regorge de stars du football mondial, les supporters ouzbeks attendent un football courageux et un résultat positif des « Loups blancs ».

Les chants, les slogans et les drapeaux nationaux qui ont résonné lors du « Fan-fest » de Houston sont devenus le symbole d'un immense soutien envoyé à l'équipe nationale d'Ouzbékistan depuis l'autre côté de l'océan.