Le club anglais de Tottenham a contacté le Real Madrid concernant le transfert du talentueux milieu argentin Franco Mastantuono . Le joueur de 18 ans ne fait actuellement pas partie des plans de l'entraîneur du club madrilène, et les négociations sur son avenir sont entrées dans une phase intense. C'est ce qu'indique une information de Goal.com

Selon le média sportif, la direction du Real Madrid est prête à envoyer Mastantuono en prêt dans une autre équipe la saison prochaine. Le club londonien figure parmi les principaux prétendants pour ce joueur, reconnu comme l'un des jeunes les plus prometteurs d'Amérique du Sud. Les Madrilènes souhaitent que le jeune talent bénéficie d'un temps de jeu régulier avec l'équipe première.

Concurrence entre les grands d'Europe

L'intérêt pour Mastantuono ne se limite pas à l'Angleterre. Selon les informations, neuf clubs au total visent à recruter ce meneur de jeu. Parmi eux figurent les clubs italienset, ainsi que les Portugaiset. De plus,et l'ancien club du joueur,, suivent également la situation de près.

L'entraîneur de Tottenham Roberto De Zerbi vise à accroître le potentiel créatif de l'équipe. Cependant, la présence dans l'effectif londonien de créateurs talentueux tels que {{TEXT_33}} James Maddison, Xavi Simons et Dejan Kulusevski pourrait rendre difficile la garantie d'un temps de jeu constant pour Mastantuono.

La stratégie de transfert des Londoniens

Bien que les capacités techniques de Mastantuono soient hautement appréciées, de nombreux experts soulignent que pour, renforcer d'autres positions est actuellement plus important. Le club a déjà attiré des joueurs commeetpour consolider la ligne défensive. Désormais, l'attention principale de l'équipe devrait se porter sur l'attaque centrale.

Les supporters et les experts affirment que l'équipe a besoin d'un buteur expérimenté et d'ailiers pour aider dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions. Ainsi, le transfert d'un jeune meneur de jeu encore non formé pourrait ressembler davantage à un luxe qu'à une nécessité. Malgré cela, Tottenham n'a pas renoncé à investir pour l'avenir.