Lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a affronté l'un des favoris du tournoi, le Portugal.

La rencontre s'est soldée par une large victoire 5-0 des hommes de Roberto Martinez. Le Portugal a pris un avantage considérable dès la première période, inscrivant trois buts sans réponse.

À la 6e minute, Cristiano Ronaldo a ouvert le score. Après un centre sur l'aile, l'attaquant expérimenté a trompé le gardien Abduvohid Ne’matov.

À la 17e minute, les Portugais ont accentué leur domination. Nuno Mendes a transformé avec précision un coup franc, laissant le gardien ouzbek impuissant.

À la 37e minute, Ronaldo a encore frappé. Le joueur de 41 ans a inscrit son deuxième but du match, signant un doublé. Le Portugal a ainsi terminé la première mi-temps menant 3-0.

Après la pause, le staff technique de l'Ouzbékistan a procédé à des changements, faisant entrer Hojiakbar Alijonov et Akmal Mozgovoy. Cependant, le Portugal n'a pas relâché la pression.

À la 60e minute, Abduvohid Ne’matov a marqué contre son camp, portant le score à 4-0.

À la 83e minute, Rafael Leão, entré en jeu, a réussi à marquer peu après son entrée. Ce but à la 88e minute a scellé le sort du match : 5-0.

Grâce à cette victoire, le Portugal a porté son total à quatre points, prenant la tête du groupe K.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan, quant à elle, n'a pris aucun point lors des deux premiers matchs et reste dernière du groupe.

Les hommes de Fabio Cannavaro attendent désormais le match décisif de la phase de groupes. Notre équipe nationale affrontera la République démocratique du Congo le 28 juin.

Coupe du Monde 2026. Phase de groupes, 2e journée

Portugal — Ouzbékistan — 5:0

Buteurs: Ronaldo, 6, 37 ; Mendes, 17 ; Abduvohid Ne’matov, 60 (csc) ; Leão, 88.

Portugal: Costa, Cancelo (Semedo, 46), Dias, Veiga, Mendes, Vitinha (Leão, 83), Neves, Fernandes, Nuno (Conceição, 46), Félix (Trincão, 64), Ronaldo.

Ouzbékistan: Abduvohid Ne’matov, Abduqodir Husanov, Rustam Ashurmatov, Otabek Shukurov, Behruz Karimov, Sherzod Nasrullayev (Hojiakbar Alijonov, 46), Abdulla Abdullayev, Odil Hamrobekov (Akmal Mozgovoy, 46), Aziz G‘aniyev, Abbosbek Fayzullayev (Igor Sergeyev, 74), Eldor Shomurodov.

Avertissement: Veiga, 68.