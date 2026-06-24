Début des matchs décisifs de la troisième journée de la Coupe du Monde 2026

Les matchs de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 se sont achevés. Désormais, les équipes attendent les matchs décisifs de la troisième journée, qui pourraient déterminer leur qualification pour les play-offs.

Aujourd'hui, le 24 juin au soir et dans la nuit du 25 juin, un total de six matchs se dérouleront simultanément dans trois groupes.

Tout d'abord, les matchs de la dernière journée du groupe B débuteront à 00h00 (heure de Tachkent). Le Canada affrontera la Suisse, tandis que la Bosnie-Herzégovine jouera contre le Qatar.

Ces deux rencontres du groupe se joueront simultanément. Les équipes tenteront de gagner des points précieux pour accéder aux play-offs et occuper une place élevée dans le groupe.

À 03h00, les matchs décisifs du groupe C débuteront. Le Maroc jouera contre Haïti, et l'Écosse affrontera le Brésil, l'un des favoris du tournoi.

Le match entre l'Écosse et le Brésil devrait susciter un grand intérêt chez les fans de football. Alors que le Brésil souhaite consolider sa position dans le groupe, les Écossais tenteront de créer la sensation face à un adversaire puissant.

Le programme nocturne s'achèvera à 06h00 avec les matchs du groupe A. La République tchèque affrontera le Mexique, tandis que l'Afrique du Sud jouera contre la Corée du Sud.

Matchs de la troisième journée :

00:00 — Groupe B : Canada — Suisse

00:00 — Groupe B : Bosnie-Herzégovine — Qatar

03:00 — Groupe C : Maroc — Haïti

03:00 — Groupe C : Écosse — Brésil

06:00 — Groupe A : République tchèque — Mexique

06:00 — Groupe A : Afrique du Sud — Corée du Sud

Lors de cette dernière journée, un match nul ou même un seul but peut totalement changer la situation du groupe. C'est pourquoi les fans de football peuvent s'attendre à des luttes intenses, une pression élevée et des matchs passionnants jusqu'aux dernières minutes.