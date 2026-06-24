Début des matchs décisifs de la troisième journée de la Coupe du Monde 2026

·4·Sport
Début des matchs décisifs de la troisième journée de la Coupe du Monde 2026

Les matchs de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 se sont achevés. Désormais, les équipes attendent les matchs décisifs de la troisième journée, qui pourraient déterminer leur qualification pour les play-offs.

Aujourd'hui, le 24 juin au soir et dans la nuit du 25 juin, un total de six matchs se dérouleront simultanément dans trois groupes.

Tout d'abord, les matchs de la dernière journée du groupe B débuteront à 00h00 (heure de Tachkent). Le Canada affrontera la Suisse, tandis que la Bosnie-Herzégovine jouera contre le Qatar.

Ces deux rencontres du groupe se joueront simultanément. Les équipes tenteront de gagner des points précieux pour accéder aux play-offs et occuper une place élevée dans le groupe.

À 03h00, les matchs décisifs du groupe C débuteront. Le Maroc jouera contre Haïti, et l'Écosse affrontera le Brésil, l'un des favoris du tournoi.

Le match entre l'Écosse et le Brésil devrait susciter un grand intérêt chez les fans de football. Alors que le Brésil souhaite consolider sa position dans le groupe, les Écossais tenteront de créer la sensation face à un adversaire puissant.

Le programme nocturne s'achèvera à 06h00 avec les matchs du groupe A. La République tchèque affrontera le Mexique, tandis que l'Afrique du Sud jouera contre la Corée du Sud.

Matchs de la troisième journée :

00:00 — Groupe B : Canada — Suisse

00:00 — Groupe B : Bosnie-Herzégovine — Qatar

03:00 — Groupe C : Maroc — Haïti

03:00 — Groupe C : Écosse — Brésil

06:00 — Groupe A : République tchèque — Mexique

06:00 — Groupe A : Afrique du Sud — Corée du Sud

Lors de cette dernière journée, un match nul ou même un seul but peut totalement changer la situation du groupe. C'est pourquoi les fans de football peuvent s'attendre à des luttes intenses, une pression élevée et des matchs passionnants jusqu'aux dernières minutes.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

3 raisons principales de l'échec de notre équipe nationale3 raisons principales de l'échec de notre équipe nationaleAujourd'hui, 16:33Zlatan Ibrahimovic se moque des déclarations de Cristiano Ronaldo à la Coupe du MondeZlatan Ibrahimovic se moque des déclarations de Cristiano Ronaldo à la Coupe du MondeAujourd'hui, 16:11Thomas Tuchel sur la méforme de Harry Kane : Messi et Mbappé sont dans la même situationThomas Tuchel sur la méforme de Harry Kane : Messi et Mbappé sont dans la même situationAujourd'hui, 15:58Lionel Messi prouve sa forme physique exceptionnelle à 39 ansLionel Messi prouve sa forme physique exceptionnelle à 39 ansAujourd'hui, 15:17Chelsea lance l'ère Xabi Alonso avec un transfert majeur : Palestra en route pour LondresChelsea lance l'ère Xabi Alonso avec un transfert majeur : Palestra en route pour LondresAujourd'hui, 15:15Record de transfert dans le football féminin : Felicia Schroder rejoint le Real MadridRecord de transfert dans le football féminin : Felicia Schroder rejoint le Real MadridAujourd'hui, 14:35
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan