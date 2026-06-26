Lionel Messi continue d'étonner à 39 ans : Pedri parle de son ancien coéquipier

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Lionel Messi continue d'étonner à 39 ans : Pedri parle de son ancien coéquipier

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, prouve une fois de plus à la Coupe du Monde 2026 qu'il défie son âge et les lois physiques. Malgré ses 39 ans, le légendaire attaquant mène son équipe vers la victoire lors du tournoi en Amérique du Nord, impressionnant la communauté mondiale du football, y compris ses anciens coéquipiers. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

La star de l'équipe nationale d'Espagne et du FC Barcelone, Pedri, a exprimé ses réflexions sur la forme actuelle de Messi dans une interview accordée à DSports. Le jeune milieu de terrain, qui a partagé le vestiaire avec Lionel lors de la saison 2020-21, a souligné que le talent du huituple vainqueur du Ballon d'Or ne s'est pas estompé avec les années. Selon Pedri, la capacité de Messi à lire le jeu est le facteur principal qui le distingue des autres.

Une combinaison d'intelligence et de talent

« J'ai eu la chance de jouer et de m'entraîner avec lui. Si j'ai beaucoup appris de lui à l'époque, aujourd'hui, je profite simplement de ses matchs », déclare Pedri. Il souligne que tandis que de nombreux joueurs souffrent de la baisse de leurs capacités physiques avec l'âge, Lionel Messi s'est adapté en contrôlant le jeu par l'intelligence.

En analysant le style de jeu de Messi, Pedri s'est attardé sur sa capacité à trouver des espaces : « Si vous le regardez à la télévision, vous verrez qu'il cherche toujours les zones libres. Il voit le football quelques secondes avant les autres et sait exactement où se placer pour marquer. À son âge, maintenir un tel niveau est un exploit dont seul lui est capable. »

Records historiques et résultats

Selon Goal.com, Lionel Messi fait preuve non seulement de leadership mais aussi d'une grande efficacité dans ce tournoi. Il a été l'auteur des cinq premiers buts de l'Argentine dans la compétition. Un triplé contre l'Algérie et un doublé contre l'Autriche ont garanti la qualification de l'Albiceleste pour la phase à élimination directe.

La star, qui défend actuellement les couleurs de l'Inter Miami, est devenue le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Il compte désormais 18 buts en tournoi mondial. Il détient également les records absolus suivants :

  • Nombre de victoires en Coupe du Monde (18) ;
  • Nombre de matchs disputés (28) ;
  • Minutes jouées sur le terrain (2489 minutes).
Les succès de Messi suscitent également un grand intérêt parmi les fans de football. De nombreux experts locaux considèrent sa performance à 39 ans comme un exemple ultime de professionnalisme et de discipline sportive. L'Argentine continue de compter sur le talent de son capitaine pour défendre son titre de champion acquis en 2022.

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Nodirbek Razzokov
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