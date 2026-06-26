Arda Guler élu homme du match entre la Turquie et les États-Unis

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Arda Guler élu homme du match entre la Turquie et les États-Unis

Le meilleur joueur de la rencontre entre les équipes nationales de la Turquie et des États-Unis, comptant pour la 3e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, a été désigné.

Arda Guler a été le héros du match, qui s'est soldé par une victoire 3-2 pour la Turquie. Le milieu offensif de 21 ans du Real Madrid a remporté le prix du meilleur joueur à l'issue de la rencontre.

Guler a ouvert le score dès la 10e minute, marquant le premier but de la Turquie lors de ce Mondial. Son activité incessante et son jeu dans l'entrejeu ont grandement contribué à la victoire de son équipe.

Malgré cela, l'équipe nationale de Turquie, dirigée par Vincenzo Montella, a terminé la phase de groupes à la quatrième place avec 3 points et a été éliminée de la compétition.

L'équipe nationale des États-Unis, malgré sa défaite, s'est qualifiée pour les barrages grâce à ses résultats précédents dans le groupe. L'Australie et le Paraguay ont également décroché leur billet pour le tour suivant du groupe D.

Arda GulerTurquieÉtats-Unis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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